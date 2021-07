El base argentino Nicolás Laprovíttola quedó libre de Real Madrid y se acerca a Barcelona

(Agrega pase probable a Barcelona)

Real Madrid anunció este jueves la salida del base argentino Nicolás Laprovíttola tras dos temporadas y tres títulos, de cara a la próxima Liga Endesa de básquetbol de España, y su futuro se resolverá en las próximas horas con la incorporación a su clásico rival, Barcelona.

"El Real Madrid C. F. comunica que nuestros jugadores de baloncesto Nicolás Laprovíttola y Alex Tyus han finalizado sus contratos", informó en su web.

"Nuestro club quiere agradecerles la dedicación, la profesionalidad y el comportamiento ejemplar que han demostrado durante su trayectoria en el Real Madrid y les desea mucha suerte en sus nuevas etapas", continuó en el breve comunicado.

Por su lado, Laprovíttola contó en diálogo con el programa radial Reloj de 24 desde Las Vegas: "Me comunicaron hoy desde el club que no me tendrán más en cuenta, así que deberé buscar nuevos horizontes. Ahora estoy enfocado en la selección".

El base nacional está actualmente afectado a la preparación del seleccionado en Las Vegas para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pero esos "nuevos horizontes" parecen estar muy cercanos para el hijo de la política argentina Margarita Stolbizer, ya que el diario catalán Mundo Deportivo dio por hecho hoy su incorporación a Barcelona con un título muy significativo: "Bombazo en el mercado".

"Laprovittola estaría a punto de convertirse en el segundo refuerzo del Barça de cara a la próxima temporada después del pivote turco Sertac Sanli, cuyo fichaje por dos años ha sido anunciado hoy por el club azulgrana", fue lo que publicó textualmente el prestigioso periodista de Eurohoops, Chema de Lucas, quien verificó que el nacido en Morón de 31 años ya tendría encaminado un acuerdo por una temporada, con otra opcional.

En tanto que Mundo Deportivo recibió la confirmación de parte de las propias autoridades de Barcelona que pretenden a Laprovíttola para ocupar la base del primer equipo.

Laprovittola llegó al Real Madrid en el verano de 2019 después de proclamarse MVP de la Liga Endesa en la temporada anterior, la 2018-2019, en la que actuó por Joventut, de Badalona.

Es que una de las prioridades de Barcelona en este mercado de verano europeo era el de contratar a un segundo base para sumar a Nick Calathes, luego del decepcionante rendimiento de su sustituto, Leo Westermann, algo que se observó como una falencia importante en el equipo dirigido por Sarunas Jasikevicius.

Laprovittola, que promedió 6,8 puntos, 3,8 asistencias y 8,1 de valoración en 17 minutos en cancha en la última Euroliga, mejoró esas estadísticas en la Liga Endesa donde registró 9,5 puntos, 3,9 asistencias y un 11,2 de valoración en poco menos de 20 minutos.

Los otros clubes por los que pasó el argentino fueron Lanús, Flamengo de Brasil, Baskonia y Estudiantes de Madrid de España, BC Rytas de Lituania, Zenit de San Petersburgo de Rusia y San Antonio Spurs, de la NBA.