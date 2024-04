El pacto Milei-Rovira en Misiones reconfigura la estrategia del Gobierno hacia las provincias

La reciente visita a Misiones del ministro del Interior, Guillermo Francos, marcó un punto de inflexión en la estrategia del gobierno de Javier Milei hacia las provincias. Más allá de la intención de asegurarse los votos necesarios para la aprobación de la ley Bases en el Congreso, el paso por la tierra colorada del funcionario encargado del diálogo político acabó por exponer una verdad incómoda: con tal de hacer pie en distritos adversos, La Libertad Avanza no tendría inconvenientes de pactar gobernabilidad con oficialismos locales pasibles de ser tildados de “casta”, como es el caso del provincialista Frente Renovador de la Concordia comandado hace más de dos décadas por el exgobernador Carlos Rovira.

Durante su visita a Posadas del viernes pasado, Francos fue recibido por el mandamás misionero en su oficina de la Legislatura, cuerpo que Rovira presidió durante 15 años y desde donde hoy maneja las riendas del poder provincial sentado en una banca de diputado raso. Pero el ministro no estuvo solo en esa reunión. De la comitiva libertaria que llegó a Misiones también formó parte una figura ascendente en el organigrama del Gobierno: el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encargada de llevar adelante el armado nacional de cara a 2025.

Es que lejos de tratarse de un acercamiento coyuntural, como el ensayado de enero con el tucumano Osvaldo Jaldo, durante el encuentro que mantuvieron con Rovira, Francos y Lule llegaron a un acuerdo cuyas bases y condiciones resultarían difíciles de admitir en público: cederle a la Renovación —como se conoce popularmente al espacio que gobierna Misiones desde el 2003— ni más ni menos que la potestad de impulsar candidaturas “libertarias” propias en las legislativas del año próximo.

El pacto fue confirmado a elDiarioAR por fuentes misioneras, las mismas que incluso dejaron trascender la existencia de una comunicación telefónica entre Milei y Rovira en la que el Presidente le habría hecho explícita al líder provincial —que en las últimas elecciones apoyó a Sergio Massa— su intención de desistir de jugar electoralmente en Misiones el año que viene. Por su parte, el primer mandatario se llevó el respaldo del gobierno misionero al Pacto de Mayo y el compromiso, en boca del mismísimo “conductor” de la Renovación, de que los diputados y senadores que le responden votarán positivamente tanto la ley Bases como el paquete fiscal, que el Gobierno espera tratar en el recinto de la Cámara Baja la semana que viene. Los cuatro representantes “misioneristas” en la Cámara de Diputados forman parte de Innovación Federal, el bloque también integrado por los oficialismos de Neuquén, Río Negro y Salta, que dos días antes de la visita de Francos a Misiones se habían hecho presentes en Casa Rosada.

“[Rovira] me contó sobre el proyecto de modernización educativa que impulsa en la provincia desde hace 20 años, además de manifestarme su apoyo al trabajo del presidente para mantener las cuentas ordenadas y el déficit cero”, escribió en su cuenta de X el ministro Francos, que dio su palabra de que se finalizarán las obras públicas inconclusas y se liberarán fondos pendientes reclamados por la provincia. El funcionario nacional también se reunió con al actual gobernador, Hugo Passalacqua, y conversó con él “sobre los proyectos que están por tratarse en el Congreso”, según detalló en sus redes sociales.

Sin embargo, el raid frenético de reuniones de Francos en Misiones no terminó ahí. Una vez finalizada la ronda con autoridades provinciales, el ministro del Interior se acercó a la sede posadeña de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para tomarse una serie de fotos junto a figuras libertarias cercanas a Rovira que buscan quedarse con la representatividad oficial del mileísmo misionero. En ese grupo, conformado por tres espacios distintos, resalta por su versatilidad la abogada Micaela Gacek. Se trata de la actual subsecretaria de Coordinación General del gobierno de Passalacqua que el año pasado compitió como precandidata a diputada nacional por el partido Fuerza Liberal, sello que impulsó solapadamente el oficialismo provincial cuando se supo que Milei, por “cuestiones legales”, no podría presentar listas de legisladores en el distrito.

Con terminales directas en el multimedios estatal a cargo del contador Raúl Castaño —ojos, oídos y manos de Rovira en el día a día de la gestión— Gacek se vio involucrada en las últimas semanas en un hecho lindante con la censura, cuya noticia logró romper parcialmente el cerco mediático de la provincia y motivó el repudio de la oposición: la detención de Ramiro “Quito” Barrionuevo, un gomero y tiktoker libertario de la localidad de Eldorado, acusado por la Justicia de incurrir en “intimidación pública y amenazas” debido a sus publicaciones en redes sociales extremadamente críticas de la Renovación. A partir de una denuncia realizada en marzo por la funcionaria provincial, Barrionuevo debió pasar un fin de semana encerrado tras las rejas, luego de que la policía le sustrajera todos sus aparatos electrónicos.

Globo de ensayo

“Ir a la Corte para reclamar por los recortes de la Nación, no alcanza, no sirve”. Con esas palabras, pronunciadas recientemente durante un encuentro a puerta cerrada con dirigentes, Rovira daba rienda suelta a su característico instinto de supervivencia y le bajaba una línea clara y contundente a su tropa: Misiones no debe quedarse en la queja sino que debe “pasar a la acción” con iniciativas propias.

La postal de Francos junto a dirigentes libertarios cercanos a la Renovación fue otra jugada pensada hasta el detalle por “el ingeniero”. Una demostración más de que nada de lo que sucede en tierras misioneras pasa por debajo de su radar y que las estrategias de preservación que sucesivamente se plantea rara vez dejan cabos sueltos.

Otro ejemplo de ese modus operandi de Rovira fue, sin ir más lejos, la reciente ruptura del Partido Libertario local, conducido hasta el viernes pasado a la funcionaria al frente de las oficina del PAMI en Misiones, Ninfa Alvarenga. Su destitución fue definida mayoritariamente por la Junta Promotora del partido que, tras acusar a Alvarenga de supuestas “actitudes despóticas” y “decisiones inconsultas”, eligió como nuevo presidente a Franco Insaurralde. Curiosamente, uno de los libertarios que, pocas horas antes, también había posado en la foto con el ministro Francos.

“Nosotros venimos trabajando desde 2020 con Ninfa, somos los fundadores del partido junto con ella, pero nos hemos cansado de ver y aguantar un montón de situaciones horribles”, explicó Insaurralde en diálogo con elDiarioAR. Alvarenga, en tanto, aduce tener en su poder las fichas de afiliación. Y acusa públicamente a los rebeldes de “venderse” a la Renovación.

¿Qué tan avaladas están estas maniobras en altas esferas de La Libertad Avanza? La sorpresiva visita de Lule Menem a la provincia no deja demasiado margen para la duda. Según pudo saber este medio de fuentes de Casa Rosada, Karina Milei comenzó a llevar a la práctica un plan tan arriesgado como pragmático, del que Misiones pareciera ser su globo de ensayo: dejar correr la conformación de distintos sellos más o menos propios con la intención de que, una vez constituidos, confluyan todos en un mismo frente monitoreado por ella desde Balcarce 50.

Bajo ese criterio de máxima delineado por “El Jefe”, quien también se acercó a Misiones con la misión de expandir la representación política del oficialismo nacional fue la legisladora porteña, Lucía Montenegro. A fines de marzo, su visita a la tierra colorada estuvo enmarcará en el lanzamiento del partido Ahora Vos, cuyo presidente es otro viejo conocido del mundillo libertario local: el abogado Alejandro Jabornicky, quien compartió boleta junto a su colega Gacek en las PASO de agosto de 2023. “Que Misiones sea más liberal”, suelen repetir, sugestivamente, desde las filas libertarias misioneras. Rovira sonríe.

PL/JJD