Pese a su amistad con Francella, Florencia Peña se sumó a la polémica por Homo Argentum y opinó: “La cultura de un pueblo es esencial”

Florencia Peña se pronunció sobre la reciente polémica en torno a Guillermo Francella, quien cuestionó la financiación estatal de películas cercanas al arte contemporáneo. La actriz destacó su afecto personal por el actor, aunque remarcó que no comparte su mirada.

Francella quedó en el centro de la discusión pública tras el estreno de Homo Argentum, film que divide aguas con opiniones muy dispares y que ya fue visto por más de medio millón de espectadores. “Fue una ensalada rusa donde se mezclaron todos los temas, porque el conflicto se politizó”, opinó Peña sobre la controversia.

“A Guille lo adoro y le tengo un gran cariño, no sólo porque trabajamos juntos, sino porque además fue un gran maestro en la comedia. Sé dividir las aguas, lo quiero, lo respeto y sé que eso es mutuo”, aclaró la actriz.

El debate se instaló en un contexto sensible: a más de un año del vaciamiento del INCAA, Francella había afirmado que en algunas proyecciones de cine abstracto “van cuatro” y que “ni la familia del director va porque son obras de arte que no tienen identificación, no representan a nadie”.

Peña replicó con firmeza: “No pienso para nada como Guille, pero lo maravilloso es que nosotros podemos compartir el trabajo y la vida sin sentirnos enemigos. El arte nunca puede estar supeditado a un resultado. La cultura de un pueblo es esencial y es esencial que haya un Estado presente, como en los países más desarrollados del mundo”.

La actriz también reclamó que el Ejecutivo acompañe parte de la producción cultural y el acceso de los jóvenes al arte: “Es sanador. No estoy de acuerdo porque no sabemos cómo le va a ir a una película cuando la filmás. Si tuvieras la certeza de los resultados, la vida sería distinta”.

“Una película no es mala porque fueron cuatro personas o buena porque fueron muchas. Generalmente, hasta se da al revés. Yo hice cosas muy buenas a las que no fue nadie y cosas no tan buenas que se llenaron. El arte es subjetivo y nadie puede decir lo que es bueno o malo”, subrayó.

Sobre Homo Argentum, Peña celebró su éxito en taquilla, aunque advirtió: “Celebro que le vaya bien, que la gente pueda ir a verla y dar su opinión. Ahora, al meterse el presidente y dar su mirada, todo se pone en un lugar muy político”.

Finalmente, marcó un límite al enfrentamiento personal: “Nunca voy a poner en el paredón de fusilamiento a Guillermo, ni a ningún compañero o compañera mía porque digan cosas con las que no concuerdo. Bienvenido el debate. El cariño que le tengo no tiene que ver con nuestra forma de pensar”.

MM con información de la agencia NA.