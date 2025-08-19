Jasveen Sangha, también conocida como la ‘reina de la ketamina’, aceptó declararse culpable de la muerte por sobredosis de Matthew Perry, actor ampliamente reconocido por su papel en la serie Friends.

La traficante, de 42 años, se declaró culpable de un total de cinco cargos, incluyendo el de distribuir ketamina, causando la muerte de una persona, así como el de mantener un local “relacionado con drogas”. Se enfrenta, al menos, a 11 años de prisión en su sentencia, que se espera se dicte en los próximos meses.

Con esta declaración, la Fiscalía estadounidense logró que los cinco acusados implicados en la muerte de Perry acuerden aceptar los cargos. El mes pasado, el médico Salvador Plasencia, conocido como Dr. P., se declaró culpable de suministrar la droga a Perry a través del asistente del actor, Kenneth Iwamasa. Previamente, otros tres acusados en el caso, el médico Mark Chávez; Erik Fleming, que supuestamente proveía la droga, y el asistente Iwamasa, se declararon culpables de cargos de conspiración.

Tras enterarse de la muerte de Perry, Sangha supuestamente intentó ocultar sus huellas y le ordenó a Fleming que “borrara” todos sus “mensajes”. Las autoridades federales registraron la casa de Sangha en North Hollywood en marzo de 2024 y encontraron 79 viales de ketamina líquida. También descubrieron pastillas de MDMA, pastillas falsificadas de Xanax y una máquina contadora de dinero de oro, entre otros utensilios relacionados con las drogas, según el acuerdo de culpabilidad.

En su acusación, los fiscales federales aseguran que los cinco sospechosos aprovecharon “los problemas de adicción” de Perry para sacar provecho de la estrella de Friends y “enriquecerse”. El intérprete ya había hablado sobre lo difícil que fue para él lidiar con las adicciones en sus memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir (2022). Como parte de la declaración de culpabilidad, Sangha también ha admitido haber suministrado ketamina a Cody McLaury en agosto de 2019. McLaury, de 33 años, murió de una sobredosis horas después.

