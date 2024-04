Los últimos días de Verne, las horas grises

Entre la vida (esa que pensamos en minúscula, la de las horas calcadas, la del “buen día” automático, la de prender o no prender el lavarropas, la de las obligaciones, la de los mensajitos que se acumulan, la del tic tac permanente, la de la urgencia) y la Vida (esa que imaginamos en mayúscula, la que en cada paso parece tomar la forma de hito o de bisagra, la que solemnizamos porque si no podemos solemnizar no es nuestra revolución). Entre lo que nos sale y lo que querríamos. Entre la rutina y la historia. Entre la posibilidad y el deseo.

Nos queda bastante a mano esa sensación de cinchada, de tironeo, de vaivén y, al mismo tiempo, nos enfrenta a un catálogo lleno de grises.

En ese tono magnético –que es el de la ceniza, el de las nubes, el del acero, el del Río de la Plata cuando llueve, como ahora; el que me fascina– y en sus distintas versiones trato de pensar por estas horas. Sin querer, noto que me sirvió como guía del péndulo averiado que es esta nueva edición de Mil lianas.

Esta vez hay una novela que tiene como protagonista a una escritora que, cuando creía que estaba retirada, se sorprende con una visita muy especial (gris clarito en forma de humo: algo se cocina siempre en bambalinas aunque no lo podamos ver); hay detalles sobre la Feria del Libro (el lugar del te amo-te odio-dame más para lectores y escritores; gris mitad de tabla) y otro libro más, que transcurre en Francia a finales del siglo XIX y comienzos del XX (gris oscuro de efervescencia, de construcciones imparables para solidificar eso que llamamos progreso, de frenesí; gris Eiffel).

Pueden pasar, si quieren.

1. Noticias sobre el iceberg, de Liliana Heker. Una novela sobre lo inesperado en la escritura, en la vida y en ese terreno gris que las anuda. Noticias sobre el iceberg (Alfaguara, 2024), de Liliana Heker, tiene como protagonista a Greta, una escritora que, después de haber sido una suerte de revelación literaria y de haber publicado libros que fueron comentados y elogiados por la crítica, lleva varios años un poco guardada. Algo la traba –no poder escribir, o mejor, no encontrarle la forma a eso que se escribe todo el tiempo en su cabeza imparable– y la aísla del mundo. Es por eso que, también, permanece alejada y hace varios años que prefiere no dar notas. Hasta que un día la contacta Marcos, un joven estudiante, que quiere verla y hacerle una entrevista. Lo va a intentar, de la mano de otra joven, Albertina, con quien visitan a Greta en su casa.

Agudo, divertido, por momentos punzante, el relato se mete en los vaivenes de la cabeza de Greta, en su pasado, en lo que no se perdona y en lo que sabe que tiene que revisar si quiere seguir adelante y volver a escribir. De paso, la historia ofrece una visión muy singular del acto creativo y se convierte en una clase magistral alrededor de la trastienda de la tarea de escritores y escritoras.

Esta semana entrevisté a Liliana Heker para hablar sobre su nuevo libro, sobre ese deshielo entre generaciones que plantea y también sobre la vorágine particular que la tiene como protagonista por estas horas. Pueden leer la nota por acá.

2. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2024. Hasta el 13 de mayo tendrá lugar en el predio de La Rural en el barrio porteño de Palermo una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Escribo esto pocas horas antes de la inauguración, así que voy un poco a tientas (para seguir lo que vaya pasando, y que me toca cubrir para elDiarioAR, les sugiero que se metan a este enlace).

Hay más: por acá pueden leer detalles sobre la programación preparada para este año y sobre los visitantes internacionales, en medio de la crisis económica generalizada. Y por acá, algunos editores cuentan qué expectativas tienen sobre este evento, que es uno de los más importantes de la agenda cultural del país. ¡Nos vemos ahí!

3. Los últimos días de Julio Verne, de Sergio Olguín. “Algunos personajes de esta novela existieron (seguramente más de los que el lector imagina). Lo que se dice de ellos es en gran parte inventado”, advierte el escritor Sergio Olguín en las primeras páginas de su reciente libro Los últimos días de Julio Verne (V&R Editoras, 2024). En efecto, el relato toma episodios y personas que rodearon al autor de La vuelta al mundo en 80 días para cruzarlos con escenas que el propio Olguín rescató leyendo uno de los tomos de la monumental Historia de la vida privada de Georges Duby y Philippe Ariès. Mientras revisitaba aquella Francia de finales del siglo XIX y principios del XX, el escritor leyó el nombre de un tal Démétrius Zambaco y al enterarse de sus siniestras prácticas científicas (“me pongo a investigar y lo que hacía el doctor Zambaco era quemar los órganos sexuales a unas nenas porque supuestamente se masturbaban mucho, algo que dejó escrito y muy detallado en un informe que conseguí”, señala) supo que tenía a una suerte de villano ideal para la historia.

Contada con vértigo, con detalles que nutren de vigor cada escena, con marchas y contramarchas, con personajes contradictorios y atractivos, la novela combina el pulso policial y misterioso que suelen tener las novelas de Olguín con su mirada sobre el universo de una de las mayores figuras literarias mundiales que lo nutrieron como lector desde su infancia. Pero lejos del mito, el Verne de este libro es un padre sinuoso que debe pedirle un favor complicado a un hijo harto. Un hombre que tiene que lidiar con un cadáver rodeado de intrigas (¿cómo llegó hasta donde llegó? ¿cómo es que se mantiene en ese estado?) y enfrentarse a un médico aterrador. Un hombre, que en medio de todo eso, escribe a diario historias atrapantes.

A diferencia de sus libros anteriores –todos cercanos a su tiempo, todos ubicados en Argentina– esta vez el escritor decidió ubicar la acción en otro siglo y en Francia. Hace unos días me encontré con Sergio Olguín para hablar sobre su novela, sobre el mundo editorial y varios asuntos más. Pueden encontrar la entrevista en este enlace.

Apostilla. Varios de ustedes me escribieron para preguntarme por la película Alemania, de María Zanetti, que comentamos por acá la semana pasada. Si hacen clic en este enlace pueden encontrar los horarios y los cines de distintos puntos del país en los que por suerte ese largometraje precioso sigue en cartel. Si pueden, vayan, se van a encontrar con una historia divina. Además, en estas horas tan inciertas para la cultura argentina, con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales virtualmente paralizado por el gobierno nacional, se hace más necesario que nunca sostener y ver las películas argentinas en las salas.

Banda sonora. Ya teníamos algunos temas pero, después de leer esta nota espectacular que escribió Gabriel Plaza sobre su primer show en el teatro Coliseo, quise sumar más canciones de la cantante y compositora salteña Feli Colina a nuestra banda de sonido compartida (recordatorio: siempre la encuentran y la escuchan por acá).

Hace poquito les hablé de Leyenda feroz, el documental sobre la película Tango Feroz, que finalmente se vio en BAFICI y en unos días tendrá su estreno comercial. Una buena excusa para sumar a nuestra lista canciones de aquella película de los ‘90, en la voz de Ulises Butron.

Por último, claro, hay temas que hablan del gris. Entran en acción Roxy Music, Ximena Sariñana, Damien Rice, Joni Mitchell y The Who, entre otros y otras.

Posdata. A pocos días de las multitudinarias marchas en todo el país en defensa de la educación pública y de las universidades nacionales en particular –qué lindo estuvo, ¿no?–, desde hoy se podrá ver por streaming, a través de la plataforma Amazon Prime Video, la película argentina Puan, de Benjamín Naishtat y María Alché, que justamente tiene como protagonistas a docentes universitarios encarnados por Marcelo Subiotto y Leonardo Sbaraglia. Les comparto el tráiler y algo de información acá por si no llegaron a verla en el cine y tienen ganas de darle una oportunidad.

¡Hasta la próxima!

