El fuego de Charly, las series del mes

Rescato la imagen porque justo me toca atravesar estos días envuelta en esa forma precisa del silencio. Uno que cruje en su inmovilidad aparente, repta por dentro en zigzag, baila mudo y movedizo, como una llama.

El silencio tiene acción. Con esa imagen Charly García encendió para siempre una chispa y, de paso, nos regaló un mundo infinito. O mejor: lo inventó para prenderlo fuego después, para mostrarnos que existe la posibilidad de hacer arder con palabras todo eso que parece rotundo; para exponer, con su maestría colosal, la potencia incendiaria de aquello que se dice y, sobre todo, de eso que se calla.

Arranca una nueva edición de Mil lianas, un parlante con el cable desenchufado cada viernes. O casi.

1. Series de junio. El mes se termina muy pronto, pero las plataformas de streaming siguen sumando series y películas a sus servicios hasta el último día. De hecho, por estas horas se lanza Viudas negras. P*tas y chorras, una serie protagonizada por Malena Pichot y Pilar Gamboa que promete ser uno de los estrenos más efervescentes del año.

Pero, por supuesto que hay mucho más (Twin Peaks, El Oso, la preciosa Better Man que cuenta la vida de Robbie Williams con un chimpancé de animación como protagonista, por citar algunos ejemplos). Si se les pasó o quieren ir armando planes sin salir de casa, en este enlace pueden ver una guía que armé con lo más destacado del mes para ver en formato hogareño, entre lo que ya llegó y lo que está por venir.

La guía con los estrenos destacados del streaming en junio se puede leer por acá.

2. Temporada de premios. Distintas editoriales y entidades culturales lanzaron por estas horas convocatorias a concursos literarios que apuntan a recibir textos inéditos y buscar voces nuevas. Como me encantan esas iniciativas porque siento que pueden servir como un impulso a quienes se dedican a la por momentos muy solitaria tarea de la escritura, dejo a mano información por si le sirve a alguien con ganas –¡y textos!– para participar.

Por un lado, hasta el 1 de septiembre se encuentra abierta la convocatoria para la segunda edición del Premio Hispanoamericano de Narrativa Las Yubartas, otorgado por la Feria Internacional del Libro de Nueva York en alianza con 12 editoriales independientes hispanoamericanas. El ganador recibirá un estímulo económico de 4200 dólares y la publicación de la obra. Según los organizadores, “pueden participar todos los libros narrativos, incluidos aquellos que ronden sus límites: las novelas, los cuentos, los cuentos en verso, los ensayos novelísticos, etcétera. Es decir, que podrán concursar libros intergenéricos e interdisciplinarios, y también de los géneros convencionales (novela y cuento), siempre y cuando sean obras literarias y no de corte académico o informativo”. Más información, en este enlace.

Además, hasta el 18 de agosto está abierta la convocatoria para participar de la sexta edición del Premio Futurock Novela dedicado, según sus organizadores, “a la búsqueda de nuevas voces de la literatura actual”.

“Este año la novela ganadora recibirá un premio de 4 millones de pesos y será publicada en Ediciones Futurock. El jurado estará compuesto por lxs escritores Esther Cross, Mariano Quirós y Daniel Guebel”, detallaron. Más información sobre los requisitos para participar, por acá.

3. Apostilla. Me referí al silencio arriba, pero no es la primera vez que me ocupo de él en Mil lianas. Con libros, películas y canciones como puntapié, acá pueden leer más sobre silencios que se rompen, en este enlace sobre esos que son alud y por acá sobre esos que dan miedo y al mismo tiempo nos estimulan. También comparto este texto breve e impresionante de Alejandra Pizarnik. Se llama ¿Y qué pensar del silencio“, fue escrito en inglés y lo tradujo el escritor argentino Ezequiel Zaidenwerg para su newsletter El poema de hoy (recordatorio: es precioso y se pueden suscribir por acá).

Banda sonora. Confieso que lo que más escucho últimamente –en la tele, en las redes, en mi cabeza– es el nanananananana de Freed From Desire, la canción noventosa que ahora volvió con todo, entre otras cosas porque se eligió como cortina de ese invento medio exótico llamado Mundial de Clubes (de paso: la historia del tema, de su creadora, la italiana Gala Rizzato, y de cómo se adoptó como himno de distintas protestas es muy interesante, The Guardian lo cuenta muy bien por acá).

En los pocos huecos que me deja ese sonido envolvente como una bufanda, estuve dándole duro a dos novedades de junio: More, el último lanzamiento de Pulp y a I Quit, el flamante disco de Haim, esa adorable banda de hermanas californianas (de paso II: a Alana, una de las integrantes del grupo, la vimos y la adoramos en la película Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson; si se les pasó está disponible en Mubi).

Hice una selección de canciones de esos dos discos y las sumé a nuestra banda sonora compartida. Se escucha, como siempre, por acá.

Bonus track. El Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, más conocido por todos como Filba, decidió encarar una campaña abierta de donación de libros para ayudar a las bibliotecas populares de la ciudad de Bahía Blanca, que, como varios recordarán, fue afectada por un temporal espantoso en marzo de este año.

“Hasta el 25 de julio estaremos recibiendo libros en la librería Eterna Cadencia (Honduras 5582, CABA)”, informaron desde la organización del festival y pidieron especial atención a las publicaciones que se elijan para donar (pueden leer más detalles sobre esta iniciativa y qué libros recomiendan llevar en este enlace).

Además, Filba anunció que este año su edición nacional se hará del 31 de julio al 2 de agosto en Bahía Blanca. Allí, además de entregar las donaciones que se reciban, habrá una programación que incluirá actividades literarias y que también buscará ayudar a las bibliotecas comunitarias.

