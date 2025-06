Series y películas para mirar por streaming en junio: Nora Dalmasso, ‘Twin Peaks’ y lo nuevo de Malena Pichot

A lo largo de todo junio, las principales plataformas de streaming planean renovarse con lanzamientos y el regreso de series emblemáticas, como sucedió con Twin Peaks, de David Lynch, que aterrizó por estos días en el menú de Mubi.

A continuación, un repaso por los estrenos más destacados de Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ y Flow, entre otras.

1. Twin Peaks. “Mubi celebra los 35 años de Twin Peaks con el estreno completo de la serie original de David Lynch y Mark Frost, junto con Twin Peaks: A Limited Event Series, dirigida enteramente por Lynch. Un hito de la televisión moderna, entre el crimen, lo onírico y lo sobrenatural, que redefinió la narrativa en la pantalla chica. Un regreso imperdible al pueblo más enigmático del audiovisual”, informó la plataforma en un comunicado y señaló que ambas producciones estarán disponibles desde el 13 de junio.

Además, anticiparon que desde el 18 de junio sumarán a su menú Twin Peaks: The Missing Pieces. “Es un largometraje armado por David Lynch a partir de escenas inéditas de Twin Peaks: Fire Walk With Me, que revela nuevas capas sobre los días finales de Laura Palmer y personajes icónicos como Dale Cooper o Phillip Jeffries, interpretado por David Bowie. Como parte del especial que acompaña el estreno completo de Twin Peaks y Twin Peaks: A Limited Event Series en Mubi, esta obra amplía y transforma la experiencia de uno de los universos más influyentes del cine y la televisión”, detallaron desde Mubi.

La serie Twin Peaks está disponible desde el 13 de junio en Mubi.

2. Las mil muertes de Nora Dalmasso. “Netflix anuncia el estreno de Las mil muertes de Nora Dalmasso, la nueva serie documental filmada en Argentina, que estará disponible para todo el mundo a partir del 19 de junio. La producción, a lo largo de sus tres episodios, narra el caso desde una perspectiva íntima y reveladora, a partir de los testimonios de su familia, en la voz de sus hijos Facundo y Valentina Macarrón y de su viudo Marcelo Macarrón como nunca antes lo hicieron, pero también desde la visión de sus amigos, periodistas especializados y figuras del ámbito judicial y policial”, informó la plataforma en un comunicado.

“En noviembre de 2006, Nora Dalmasso no solo fue víctima de un crimen brutal al ser asesinada en su casa, sino también del juicio despiadado de la opinión pública, que la condenó sin pruebas. Esta serie reconstruye el crimen, que aún sigue sin resolverse. Con acceso exclusivo a su círculo íntimo, material de archivo inédito y testimonios de amigos, abogados, periodistas e investigadores, la serie documental propone una mirada profunda y humana sobre la historia. Una nueva forma de entender el caso Dalmasso, más allá del escándalo, en busca de nuevas perspectivas sobre un femicidio que conmocionó al país”, agregaron desde Netflix.

Jamie Crawford, director de la serie documental, señaló: “El asesinato de Nora Dalmasso es uno de los crímenes más infames de Argentina, un femicidio transformado en una telenovela y alimentado por la intriga sexual, corrupción y conspiración. Por casualidad, tengo una conexión personal por haber vivido en Río Cuarto, Córdoba, y casi 20 años después de su muerte quise buscar la humanidad detrás de los titulares, mostrar quién era realmente Nora Dalmasso y cómo sobrevivieron sus allegados a este calvario de décadas”.

La docuserie Las mil muertes de Nora Dalmasso está disponible en Netflix desde el 19 de junio.

3. Viudas negras. P*tas y chorras. El canal TNT y la plataforma Flow anunciaron el lanzamiento de Viudas negras. P*tas y chorras, una serie con el sello personal de la comediante argentina Malena Pichot, que es la creadora, guionista y protagonista de esta producción, junto con la actriz Pilar Gamboa.

“Viudas negras. P*tas y chorras estrenará su primer capítulo el 27 de junio en TNT, mientras que estará disponible completa al día siguiente en Flow. Esta nueva serie, producida y desarrollada por Pampa Films, es una comedia con guiños de thriller que cuenta la historia de dos amigas que se reencuentran para intentar ser las viudas negras que fueron en su juventud”, informaron los productores en un comunicado.

Acompañando a Pichot y Gamboa, el elenco está conformado “por Fernanda Callejón, Monna Antonópulos, Marina Bellati, Minerva Casero, Agustina Tremari, Paula Grinszpan, Alan Sabbagh, Julián Lucero, Jerónimo Bosia, Georgina Barbarossa, Pachu Peña , Emilia Mazer, Benjamín Rojas, Julián Kartun y Esteban Prol, entre otros”, informaron desde Flow.

Según adelantaron los realizadores, la serie “cuenta la historia de Maru (Pilar Gamboa), una mujer que aparenta llevar una vida perfecta en un barrio cerrado junto a su familia, hasta que su pasado vuelve a buscarla. La aparición de Mica (Malena Pichot), una amiga de juventud, revela un secreto compartido: años atrás, ambas fueron viudas negras que drogaban a hombres para robarles. Mientras Maru y Mica encuentran la manera de volver a un oficio que habían olvidado, se encontrarán saldando deudas del pasado que las ayudarán a entender quiénes fueron, pero sobre todo quiénes son”.

Esta producción estrenará capítulos semanalmente por la señal TNT a partir del 27 de junio, y estará disponible completa en Flow al día siguiente, anunciaron desde la plataforma.

La serie Viudas negras. P*tas y chorras llegará a TNT a partir del 27 de junio y desde el 28 se podrá ver en Flow.

4. El oso. Disney+ anunció el regreso de esta serie a partir del 25 de junio.

“La cuarta temporada de El oso encuentra a Carmen Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard Richie Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) avanzando con determinación, no solo para sobrevivir, sino para llevar a El oso al siguiente nivel. Con nuevos desafíos a cada paso, el equipo debe adaptarse, reajustarse y superar los obstáculos que se le presentan. En esta temporada, la búsqueda de la excelencia no significa solo mejorar, sino decidir qué vale la pena conservar”, adelantó la plataforma sobre los nuevos episodios de esta producción.

La nueva temporada de El oso estará disponible en Disney+ a partir del 25 de junio.

5. El juego del calamar. “Llegó la hora del juego final. El juego del calamar: Temporada 3. Disponible el 27 de junio. Solo en Netflix”. Con esas palabras la plataforma anunció el regreso de esta popular serie que llegará a las pantallas al final del mes.

“Desde la temporada 1 hasta la 3, Gi-hun ha estado luchando sin rendirse. ¿Logrará ganar el sanguinario juego del calamar? ¿O el líder seguirá estando siempre un paso adelante?”, se pregunta la plataforma en su material promocional.

Sobre la tercera temporada, Netflix anticipó en su perfil de YouTube: “Una rebelión fallida, la muerte de un amigo y una traición en secreto. Luego del sangriento final de la temporada 2, que dejó a todos en vilo, la tercera y última temporada de la serie más popular de Netflix retoma la historia de Gi‑hun —el jugador 456— en su peor momento. Pero el juego del calamar no se detiene, por lo que Gi‑hun se verá obligado a tomar decisiones importantes ante juegos aún más mortales que ponen a prueba su determinación y la de los demás sobrevivientes. Y en cada ronda, estas decisiones conducen a consecuencias cada vez más serias. Mientras tanto, In‑ho retoma su función de líder para dar la bienvenida a los misteriosos VIP, y su hermano Jun‑ho sigue buscando la isla, sin sospechar siquiera que hay un traidor en su equipo. ¿Tomará Gi‑hun las decisiones correctas o el líder terminará doblegándolo?”.

El juego del calamar: Temporada 3 estará disponible en Netflix el 27 de junio.

6. Better Man: La historia de Robbie Williams. “A través de un chimpancé animado como símbolo, se retrata la montaña rusa que ha sido la vida de Robbie Williams: desde su infancia, el ascenso a la fama y su caída, hasta su impresionante regreso al espectáculo”, señala la sinopsis oficial de esta encantadora película, que luego de su paso por los cines este año llegó este mes a Amazon Prime Video.

La película Better Man: La historia de Robbie Williams está disponible en Amazon Prime Video desde el 6 de junio.

7. La edad dorada. “La serie original de HBO La edad dorada regresa el domingo 22 de junio con más drama y disputas en el corazón de la alta sociedad”, informó la plataforma en un comunicado.

“Con vestuarios deslumbrantes, cenas tensas y batallas libradas tras bambalinas, la segunda temporada de la serie retrató el constante choque entre tradición y modernidad. De cara al futuro, la nueva temporada promete aún más: nuevas ambiciones, romances, alianzas inesperadas… y el precio de soñar en grande”, detallaron desde Max.

La serie, creada por Julian Fellowes, estrenará el primer episodio de su tercera temporada el 22 de junio a las 22, seguido de un nuevo capítulo cada domingo, según anunció la plataforma.

La tercera temporada de La edad dorada estará disponible en Max a partir del 22 de junio.

8. Mazel Tov. “Darío Roitman (Adrián Suar), quien vive hace muchos años en Estados Unidos, alejado de su padre, sus tres hermanos y su hijo, decide regresar a Argentina para asistir a la boda de su hermana Daniela (Natalie Pérez) y al Bat Mitzvá de su sobrina. Este viaje representa para él la oportunidad de reconstruir los lazos familiares, reencontrarse con su pasado y sanar viejas heridas. Sin embargo, pocas horas antes de abordar el avión, se entera del fallecimiento de su padre”, informa la sinopsis oficial de esta película, que se incorporó este mes al menú de Disney+.

“El duelo y las tradiciones familiares ponen a prueba la frágil relación entre los cuatro hermanos Roitman (Suar, Fernán Mirás, Pérez y Benjamín Rojas) sumergiéndolos en una montaña rusa de emociones donde el amor, el resentimiento y la nostalgia se entrelazan. Pero Darío está decidido a celebrar los momentos felices sin olvidar el dolor, y a fortalecer sus lazos de hermandad, que el tiempo y la distancia han desgastado. Mazel Tov, dirigida por Suar, es una historia conmovedora y universal que recuerda que, en las familias, siempre hay espacio para el caos, las risas y la reconciliación. Completan el elenco Alberto Ajaka, Lorena Vega, Guillermo Arengo, Esteban Bigliardi, Lula Mangone, Pablo Fábregas, Aaron Palomino, Adriana Aizenberg y la actuación especial de Rodolfo Ranni”, agregó en un comunicado la plataforma.

La película Mazel Tov está disponible en Disney+ desde el 6 de junio.

9. My Favourite Cake. “Este mes llega My Favourite Cake, una tragicomedia iraní luminosa y desafiante de Maryam Moghaddam y Behtash Sanaeeha, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2024. La historia de una viuda que redescubre el amor y la intimidad en un país donde esos gestos pueden costar caro. Con una mezcla de ternura, ironía y valentía silenciosa, la película ofrece un retrato tan político como íntimo, una oda a las mujeres que resisten incluso cuando todo les dice que no deberían”, informó la plataforma Mubi. El largometraje estará disponible a partir del 27 de junio.

La película My Favourite Cake estará disponible en Mubi desde el 27 de junio.

10. Cuenta regresiva. “Un oficial de la policía de Los Ángeles se integra a una unidad secreta encargada de resolver un asesinato inusual, pero pronto revela una oscura conspiración que llevará al equipo a actuar unido para evitar una catástrofe que amenaza a millones”, señala la sinopsis oficial de esta nueva serie original de Amazon Prime Video que será lanzada a partir del 25 de junio.

La serie Cuenta regresiva llega a Amazon Prime Video a partir del 25 de junio.

11. Adolfo Cambiaso, en el nombre del polo. “Esta producción se sumerge en el universo del legendario jugador del equipo La Dolfina nacido en la localidad bonaerense de Cañuelas, Buenos Aires, Argentina, revelando cómo su pasión por los caballos y su obsesión por trascender lo convirtieron en el mejor jugador de la historia y le brindaron acceso a lo más alto del jet set y el glamour del ‘deporte de los reyes’”, adelantó Disney+ en un comunicado.

“La serie, a su vez, recuerda el accidente que sufrió su mejor caballo en 2006 y muestra cómo Cambiaso decide indagar en la posibilidad de clonarlo, abriendo así un debate que trascendió el mundo del polo. El relato también explora el presente de Cambiaso y su legado en manos de su hijo Poroto, heredero del talento de su padre, quien a sus 16 años fue el jugador más joven en debutar en la Triple Corona y ya se destaca en la cancha como parte de La Dolfina”, agregó la plataforma que ofrece este lanzamiento desde el 11 de junio en su menú.

La serie documental Adolfo Cambiaso, en el nombre del polo está disponible en Disney+ desde el 11 de junio.

12. Una película de Minecraft. Max presenta a partir del 20 de junio el estreno exclusivo de este largometraje en su ciclo Del Cine a Max. “Producida por Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures, la película marca el esperado debut global de la adaptación live-action del fenómeno mundial de los videojuegos, invitando al público a una travesía de creatividad y superación en un universo pixelado. El 21 de junio, la producción también se estrena en la programación lineal de HBO”, detallaron desde la plataforma.

“En la historia, cuatro personas comunes –Garrett El Basurero Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) y Dawn (Danielle Brooks)– son transportadas al misterioso Overworld, un mundo hecho de bloques donde la imaginación es la clave para sobrevivir. Junto al experto constructor Steve (Jack Black), enfrentan amenazas como Piglins y Zombis, mientras descubren el valor de aquello que los hace únicos en una aventura llena de magia, humor y emoción. Con dirección de Jared Hess, Una película de Minecraft reúne un elenco destacado y un guión que respeta la esencia del videojuego más vendido de todos los tiempos”, señalaron desde Max.

Una película de Minecraft estará disponible en Max desde el 20 de junio.

AL