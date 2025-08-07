Reapareció Diana Mondino y sembró dudas sobre Milei, sus perros y el caso $LIBRA: “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto”

La excanciller Diana Mondino volvió a mostrarse públicamente este jueves por primera vez desde su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores y no pasó desapercibida. En una entrevista concedida a la cadena internacional Al Jazeera, la exfuncionaria criticó con dureza al presidente Javier Milei.

Consultada por la publicación del mandatario en sus redes sociales promocionando el lanzamiento del memecoin $LIBRA, Mondino fue tajante: “No debería haberlo publicado”. Sobre esto, el entrevistador le preguntó por qué cree que lo hizo, a lo que ella respondió: “Creo que alguien le contó de ello, él pensó que era una buena idea. Así que hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto. Tú eliges. Yo no sé”. Aunque evitó calificarlo de manera directa, no descartó ninguna de las opciones y se rió con los aplausos y la reacción del público que escuchaba la nota.

En otro tramo de la nota, el periodista le preguntó: “¿Podés nombrar algún otro líder mundial que consulte a sus perros?”, y la excanciller, sin negar esto, respondió con ironía: “Tal vez tienen un gato”.

El periodista insistió, citando al economista y exasesor presidencial Carlos Rodríguez, quien había afirmado que el “desbalance mental de Milei se volvió evidente”.

“Trabajé con ambos”, dijo ella, y ante la presión del entrevistador, reconoció que “Carlos siempre tiene razón”, aunque se negó a afirmar que Milei tenga problemas de estabilidad emocional.

El momento más incómodo llegó al final del intercambio, cuando Hasan la arrinconó: “¿Estás evitando preguntas muy simples? Milei no negó que consulta a sus perros. Vos tampoco lo hacés”. Mondino, una vez más, eludió una definición y dejó abierta la polémica.

MM con información de agencias.