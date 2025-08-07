eldiario.es
Reapareció Diana Mondino y sembró dudas sobre Milei, sus perros y el caso $LIBRA: “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto”

  • La exministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, protagonizó una tensa entrevista con el periodista Mehdi Hasan para la cadena internacional Al Jazeera.

La excanciller argentina, Diana Mondino
La excanciller Diana Mondino volvió a mostrarse públicamente este jueves por primera vez desde su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores y no pasó desapercibida. En una entrevista concedida a la cadena internacional Al Jazeera, la exfuncionaria criticó con dureza al presidente Javier Milei.

Consultada por la publicación del mandatario en sus redes sociales promocionando el lanzamiento del memecoin $LIBRA, Mondino fue tajante: “No debería haberlo publicado”. Sobre esto, el entrevistador le preguntó por qué cree que lo hizo, a lo que ella respondió: “Creo que alguien le contó de ello, él pensó que era una buena idea. Así que hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto. Tú eliges. Yo no sé”. Aunque evitó calificarlo de manera directa, no descartó ninguna de las opciones y se rió con los aplausos y la reacción del público que escuchaba la nota.

En otro tramo de la nota, el periodista le preguntó: “¿Podés nombrar algún otro líder mundial que consulte a sus perros?”, y la excanciller, sin negar esto, respondió con ironía: “Tal vez tienen un gato”.

El periodista insistió, citando al economista y exasesor presidencial Carlos Rodríguez, quien había afirmado que el “desbalance mental de Milei se volvió evidente”.

“Trabajé con ambos”, dijo ella, y ante la presión del entrevistador, reconoció que “Carlos siempre tiene razón”, aunque se negó a afirmar que Milei tenga problemas de estabilidad emocional.

El momento más incómodo llegó al final del intercambio, cuando Hasan la arrinconó: “¿Estás evitando preguntas muy simples? Milei no negó que consulta a sus perros. Vos tampoco lo hacés”. Mondino, una vez más, eludió una definición y dejó abierta la polémica.

