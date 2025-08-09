El antiperonismo ha sido una presencia en la escena política argentina desde el mismo surgimiento del peronismo. En los dos años que precedieron a la llegada de Perón al poder, intelectuales, políticos y agrupaciones de distintas filiaciones ideológicas y partidarias se movilizaron en su contra y elaboraron imágenes y representaciones que perduraron en el tiempo.

Fue en esos días tempranos del antiperonismo cuando se instaló, por ejemplo, la asociación entre peronismo y fascismo. En este episodio conversaremos sobre el surgimiento del antiperonismo, su larga historia, sus ideas y principales figuras y su impacto en la vida política argentina en el corto y largo plazo.

Conducción: Flavia Fiorucci

Entrevistado: Jorge Nallim

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

AsAIH