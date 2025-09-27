Podcast - Historiar
Historia de la moda
¿Cómo se visten quienes viven en el Buenos Aires del siglo XIX? ¿Hay moda? ¿De dónde proviene la ropa, con qué telas se hace? ¿Cómo son las tiendas? ¿Hay modistas y sastres? ¿Cómo juega “lo francés” como marca de prestigio? ¿Dónde consiguen sus prendas los menos pudientes? En este episodio, Cecilia Tossounian conversa con Teresita Garabana y Gabriela Mitidieri sobre aquel mundo del vestir, sus reglas, sus productores y consumidores.
Conducción: Cecilia Tossounian
Entrevistadas: Teresita Garabana y Gabriela Mitidieri
Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell
