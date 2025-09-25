Triple femicidio: confirman que las torturas a las chicas fueron transmitidas en vivo por Tik Tok

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó este jueves que las torturas previas a los asesinatos de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron transmitidos en directo a través de la red social Tik Tok, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

En ese sentido, se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.

Trascendió que días pasados, Lara, la chica de 15 años, le habría robado 2 o 3 kilos de cocaína a un ladero de este narco poderoso, de nacionalidad peruana, que vive en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Se conocieron los resultados de las autopsias

El resultado preliminar de las autopsias a los cuerpos de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres jóvenes encontradas muertas en Florencio Varela, revelaron que los crímenes fueron cometidos en cadena.

Las necropsias sostienen que una de las víctimas sufrió una fractura y un hundimiento de cráneo, otra de ellas presentó un “corte transversal” en el abdomen (postmortem) y la tercera padeció golpes, puñaladas y se registró un intento de calcinar el cadáver, según informó el canal TN.

A su vez, el análisis indicó que los tres cuerpos fueron hallados enterrados y que los homicidios se perpetraron el viernes, día en el que se las vio con vida por última vez en la estación de servicio YPF de avenida Crovara y Monseñor Bufano, partido de La Matanza.

Dieron a conocer datos de los cuatro detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela

Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas las identidades de los cuatro detenidos, dos hombres y dos mujeres, por los femicidios de Morena, Lara y Brenda en Florencio Varela.

Se tratan de Magalí Celeste González, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva, de 25; Daniela Iara Ibarra, 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18.

Todos se encuentran en la DDI de La Matanza y se espera que en las próximas horas se les tome declaración indagatoria.

El abuelo de Brenda y Morena reclamó justicia por las jóvenes muertas

Antonio, abuelo de Brenda y Morena, las jóvenes que fueron halladas muertas días atrás en Florencio Varela, rompió el silencio y expresó su dolor en medio del reclamo de justicia que lleva adelante la familia.

“Nadie sabe esto, no las puedo culpar, ellas saben lo que hicieron. Todos vamos a reclamar justicia, vamos a luchar para saber quiénes fueron”, manifestó el hombre en diálogo con la prensa, visiblemente afectado.

El abuelo cuestionó el accionar de la Policía y de la Fiscalía y manifestó: “Fue todo muy tarde. Estamos enojados con la policía y con los fiscales, porque no lo hicieron antes. Recuperaron barridos del día anterior”, denunció Antonio, al remarcar que las demoras complicaron la búsqueda.

En medio de la conmoción, destacó la importancia de respetar la libertad individual de las jóvenes: “Con tu cuerpo vos podés hacer lo que vos quieras”, dijo Antonio, subrayando que lo central es hallar a los verdaderos responsables.

“Son más la gente mala que la buena. ¿Quién les dio las drogas? ¿Por qué no buscamos a los responsables?”, se preguntó con dureza.

El hombre también contó cómo atraviesan la pérdida en la intimidad: “Como familia nos estamos respaldando entre nosotros. El hijo de Brenda llega a la noche y pide por la madre”, relató.

Finalmente, los familiares de Brenda y Morena aseguraron que continuarán movilizados hasta esclarecer el hecho y que no descansarán hasta que los culpables sean identificados y llevados ante la Justicia.

La línea investigativa indicaría que existió el robo de droga y las jóvenes fueron engañadas, para luego asesinarlas

La principal línea investigativa de qué pasó aquella noche violenta del 19 de septiembre en el que fueron asesinadas las jóvenes Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela, estaría relacionada a un ajuste de cuentas por el robo de droga a un líder narco peruano del barrio 1-11-14.

De acuerdo a lo que pudo saber la agencia Noticias Argentinas, la cruel historia se inició días atrás cuando la menor habría mantenido un encuentro con uno de los integrantes de esta organización narco. Allí le robó parte de la cocaína, lo que derivó en un conflicto.

Frente a este escenario, se estima que la banda organizó como venganza la presunta “fiesta narco” en dicha vivienda. Los detenidos las llevaron engañadas con la presunción de un trabajo donde iban a cobrar 300 dólares cada uno, pero fueron asesinaron de manera brutal.