Hay marchas en distintos puntos del país para reclamar justicia por Lara, Morena y Brenda

Familiares y vecinos de Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes encontradas asesinadas en Florencio Varela, convocaron este miércoles a una movilización en distintos puntos del país para reclamar justicia.

Pasadas las 15 comenzaron a concentrarse los primeros manifestantes en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza, con remeras, carteles y banderas con consignas de memoria por las víctimas.

Desde las 18 la manifestación tuvo réplicas en las principales capitales del país y desde las 19 está previsto que se sumen organizaciones como Ni Una Menos en Flores para pedir que frene la violencia contra las mujeres.

Morena, Brenda y Lara desaparecieron el viernes en La Matanza. Después de más de cuatro días de búsqueda fueron encontradas hoy, descuartizadas, en una vivienda de Florencio Varela. Por el hecho se encuentran detenidas cuatro personas. El ministro de Seguridad bonaerense confirmó que detrás del triple crimen hay una organización criminal narco.

El resultado preliminar de las autopsias a los cuerpos reveló que los crímenes fueron cometidos en cadena. Además, que una de las víctimas sufrió una fractura y un hundimiento de cráneo, otra de ellas presentó un “corte transversal” en el abdomen (postmortem) y la tercera padeció golpes, puñaladas y su cuerpo intentó ser calcinado.