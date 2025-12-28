El fenómeno Labubu tendrá su propia película y esto es todo lo que sabemos por ahora

La empresa china PopMart alcanzó un valor de mercado de 40.000 millones de dólares por delante de compañías veteranas de la industria de los juguetes como Bandai, Hasbro o Mattel, y todo por el fenómeno causado por los Labubus, unos muñecos entre lo adorable y lo macabro que fueron llevados a la fama en parte porque aparecieron en los bolsos de algunas celebrities.

Al igual que pasó en su día con otros productos que causaron furor como ‘Minecraft’ o ‘Angry Birds’, los Labubu no pudieron escapar de la industria cinematográfica y tendrán su propia película en un proyecto que está dando sus primeros pasos y que podría todavía ampliar más su fama en todas las generaciones.

La película de los Labubu será del mismo director que 'Paddington'

Hace apenas un mes, Sony se había hecho con los derechos cinematográficos del personaje de los Labubu, y la compañía ya estaría poniendo en marcha el proyecto para que la película de estos muñecos sea realidad, con la primera piedra establecida como es la de su director.

Así, el fenómeno Labubu dará el salto a la gran pantalla de la mano del director Paul King conocido por 'Wonka' y 'Paddington', y en el que se confía consiga trasladar lo peculiar de estos muñecos, viendo además el éxito y la experiencia con el oso amante de la mermelada que llegó a tomarse el té con la reina Isabel II de Reino Unido.

Por el momento poco más se sabe sobre la película de los Labubu, ya que se encuentra todavía en fase muy temprana de desarrollo, aunque sí se conoce que Paul King entrará también como productor junto a Department M, Wenxin She, y que PopMart está en colaboración directa con Sony. El siguiente punto relevante será el de tener guionista para que se desarrolle el argumento sobre el que irá este largometraje que busca tener el éxito de adaptaciones de juguetes como la de Barbie.

¿De dónde viene la fama de los Labubu?

Desde que la cantante del grupo K-pop Blackpink Lalisa Manobal (Lisa) fuera vista con un muñeco colgado de su bolso, los Labubu se convirtieron en el juguete de moda. Estos juguetes nacieron de la mano del artista Kasing Lung, nacido en Hong Kong y afincado en Europa, y que empezó su recorrido como parte de una línea de figuras de monstruos.

Sin embargo, todo cambió cuando Pop Mart asumió su producción y distribución en 2019 cuando se transformó en un objeto global, especialmente gracias a su venta en cajas sorpresa, un sistema que alimenta tanto el coleccionismo compulsivo como un mercado secundario en el que se manejan cifras de dinero astronómicas. El universo de los Labubu está compuesto por estas figuras junto a otras como Zimomo, Mokoko y Tycoco que amplían su imaginario y podrían parecer en la película en desarrollo.