De regreso al país Milei pidió una reforma fiscal y criticó las “devaluaciones recurrentes”

De regreso al país tras su viaje a Estados Unidos donde marcó su alieneamiento con Donald Trump, el presidente Javier Milei retomó este sábado la campaña electoral con sus habituales críticas a la “casta política” y afirmó que “la solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”.

Milei habló este mediodía durante el acto inaugural de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se llevó a cabo en el predio de La Rural de Buenos Aires.

“Como dije hace apenas unos días en Estados Unidos, cuando asumimos nuestro mandato en diciembre del 2023, encontramos un paciente en estado crítico”, dijo. Y agregó: “El país se encontraba al borde de una nueva hiperinflación con indicadores sociales incluso peores que las redes de 2001”.

Frente a este panorama, el Presidente pidió “una reforma fiscal para bajar impuestos”.

En su discurso volvió a apuntar a la aposición al sostener que “ese sendero de imprevisibilidad macroeconómica, al que la oposición promete volver, impide que el sector invierta, crezca y aprenda qué funciona y qué no funciona. Sin este aprendizaje, el turismo queda preso de una necesidad constante de subsidios para sostener lo que no funciona”.

A lo largo de de un discurso que duro unos 15 minutos, el Presidente sostuvo: “somos conscientes de que esto recién empieza. Estamos llevando a cabo la labor clave de construir los cimientos de un país exitosos. Cimientos que por definición suelen estar ocultos, pero en las cuales cualquier edificio no duraría en pie más que minutos o días. Esto último es una analogía que no le gusta a los políticos, ya que viven de tomar medidas efectistas sin ningún tipo de fundamento que más temprano que tarde llevan al derrumbe de todo lo construido”.

Se trata de la primera apareción de Milei luego de su viaje a los Estados Unidos donde recibió el apoyo del presidente Donald Trump y donde participó de la Asamblea General de la Naciones Unidas.