Petro, después de que EEUU anuncie que revocará su visado: “Ya no cumple con el derecho internacional”

Gustavo Petro aseguró que “EEUU ya no cumple con el derecho internacional” y ha pedido que la sede de Naciones Unidas deje de estar en Nueva York, después de que el Departamento de Estado de EEUU anunciase que le revocaba la visa por instar en un acto en Nueva York a soldados estadounidenses “a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.

“Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo Visa a EEUU. Para ir a Ibagué a la gran concentración tolimense por la democracia no necesito Visa. Separar a EEUU de Colombia es lo que necesitan las mafias. Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General”, aseguró en su cuenta de Twitter.

“Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de EEUU no puede condicionar la opinión de los EEUU. El que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle al ejército de EEUU y de Israel que no apoyen un genocidio, que es un crimen contra la humanidad toda, demuestran que el gobierno de EEUU ya no cumple con el derecho internacional. La sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York”, señaló.

El Departamento de Estado de EEUU anunció este viernes que le retira el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar en un acto en Nueva York a soldados estadounidenses “a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.

“Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, reza un mensaje del Departamento de Estado en la red social X. “Por estas acciones imprudentes y provocadoras, revocaremos la visa de Petro”, añade el escueto mensaje.

Se refieren a una manifestación que tuvo lugar el mismo viernes en Nueva York a favor de Palestina y contra la presencia de Netanyahu en la Asamblea de las Naciones Unidas, que pronunció su discurso con una sala casi vacía después de que la mayoría de delegaciones la abandonase a modo de protesta.

Según Petro, la revocatoria de su visado estadounidense no le importa porque no lo necesita, ya que tiene también ciudadanía italiana y puede viajar con el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por su sigla en inglés), que exime de la visa.

“No necesito visa, sino ESTA, porque no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo”, agregó el presidente.

La concesión de la ESTA, sin embargo, no es automática para los ciudadanos de los países eximidos de la obligatoriedad del visado y está sujeta igualmente a la aprobación de las autoridades estadounidenses.