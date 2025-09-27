EE.UU. revoca el visado a Gustavo Petro tras manifestarse contra el genocidio de Gaza en Nueva York

El Departamento de Estado de EEUU anunció este viernes que le retira el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar en un acto en Nueva York contra el genocidio en Gaza a soldados estadounidenses “a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.

“Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, reza un mensaje del Departamento de Estado en la red social X. “Por estas acciones imprudentes y provocadoras, revocaremos la visa de Petro”, añade el escueto mensaje.

Petro, en un acto convocado en Nueva York contra la campaña israelí en Gaza pidió a los soldados estadounidenses que desobedezcan mandatos de su Gobierno para así permitir que pueda operar un futuro “ejército de salvación” multinacional que apoyaría al pueblo palestino y cuya creación, dijo, propondría a la Asamblea de Naciones Unidas, que se reunía estos días en Nueva York, con la presencia de Netanyahu este viernes, a quien la mayoría de delegaciones dejaron hablando solo. “(Ese ejército) tiene que ser más grande que el de los EE.UU. Por eso desde aquí, desde Nueva York, les pido a todos los soldados del Ejército de EEUU que desobedezcan la orden de (Donald) Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles”, clamó Petro durante la manifestación.

El mandatario colombiano aseguró que ese futuro ejército contaría con efectivos militares procedentes de diferentes países, aunque de momento solo Indonesia ha dicho que apoyará la iniciativa.

La propuesta, amparada en la figura de la ONU conocida como 'Uniting for Peace', debe ser respaldada por dos tercios de los Estados miembros en la Asamblea General para poder desarrollar una acción militar coordinada a nivel internacional.

“Las naciones que voten a favor de esta resolución tendrán la responsabilidad de configurar con sus ejércitos esta gran unidad, pionera en el mundo, para hacer valer las órdenes de la justicia internacional”, añadió el presidente colombiano, que según indicaron fuentes diplomáticas a EFE ya abandonó EE.UU. “como estaba previsto” de regreso a Bogotá.

Petro: “El gobierno de EEUU ya no cumple con el derecho internacional”

Gustavo Petro no tardó en responder a la medida en redes sociales: “Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo Visa a EEUU. Para ir a Ibagué a la gran concentración tolimense por la democracia no necesito Visa”, señala. “Separar a EEUU de Colombia es lo que necesitan las mafias. Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General. Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de EEUU no puede condicionar la opinión de los EEUU”, dijo.

“El que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle al ejército de EEUU y de Israel que no apoyen un genocidio , que es un crímen contra la humanidad toda, demuestran que el gobierno de EEUU ya no cumple con el derecho internacional”, añade, y acaba el mensaje asegurando que “la sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York.”

Una manifestación contra Netanyahu

Sus palabras coincidían con la celebración de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en la que este viernes intervino Benjamin Netanyahu para asegurar que seguiría con el genocidio en Gaza - “No hemos terminado”, dijo-. El primer ministro israelí pronunció estas palabras ante unos pocos delegados de la ONU, ya que la mayoría de países abandonaron la sala entre abucheos a modo de protesta cuando iba a tomar la palabra.

Mientras esta protesta ocurría dentro de la Asamblea, miles de personas marchaban desde Times Square hasta la sede de Naciones Unidas para protestar contra el genocidio en Gaza y mostrar su apoyo al pueblo palestino. Fue a esta manifestación a la que acudió Petro y donde pronunció las palabras por las que ahora Trump ha decidido revocarle el visado.

El discurso más visto

A todo esto se suma que la última intervención de Gustavo Petro en la Asamblea de Naciones Unidas esta semana ha sido muy sonado y compartido en diferentes redes sociales. “No hay raza superior, no hay pueblo elegido de dios, no lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido por dios es la humanidad toda”, aseveró. “La ONU tiene que cambiar ya, una ONU diferente, humana, que debe antes que nada detener el genocidio en Gaza”, añadió.