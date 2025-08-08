Jairo Straccia vuelve con 'Buenas tardes China' “para celebrar el mejor fandom radial del planeta”

Tras su salida este lunes de Radio con Vos por la decisión de la emisora de sacar del aire su programa “Buenas tardes China” y después de la enorme repercusión de sus oyentes (con indignación incluida) en redes sociales, Jairo Straccia anunció en su cuenta de X que este viernes habrá una emisión especial del ciclo que se emitirá por Radio Led, “para celebrar el mejor fandom radial del planeta”.

Será a las 18 de este viernes 8 de agosto y se podrá ver por el canal de YouTube de la emisora.

La emisión de “Buenas tardes, China”, el programa que conducía Jairo Straccia de lunes a viernes a las 6 de la mañana, terminó este 4 de agosto. La decisión de Radio con Vos tomó por sorpresa a la audiencia, que rápidamente expresó su apoyo al periodista y a su equipo a través de las redes sociales.

El lunes, Straccia compartió con sus oyentes el momento en que recibió la noticia del levantamiento del programa. “Me la dieron el martes pasado y les avisé a todos el miércoles que se terminaba”, reveló el periodista. La única integrante del equipo que desconocía la situación era Yamila Segovia, quien se casaba el jueves. Entre anécdotas y risas, el equipo intentó mantener la normalidad durante la fiesta de su compañera.

Segovia, por su parte, confesó haberse enterado de la noticia luego de la celebración: “Me enteré el viernes al mediodía, después del casamiento”. Aprovechó para expresar su agradecimiento a todo el equipo y a los oyentes del programa.

Straccia se despidió de su audiencia con un “Gracias a todos. Los quiero mucho. Nos vamos como todos los lunes, con La Chancha Muda”, y dio paso al tema “Tiempos violentos” que, según el periodista, “recontra va con el fin del ciclo”.

El apoyo de la audiencia

A lo largo de las dos horas que duró la última emisión de “Buenas tardes, China”, los oyentes inundaron las redes sociales con mensajes de despedida y apoyo. El hashtag #SoyChino se convirtió en tendencia en X, que reflejó el descontento generalizado con la decisión de Radio con Vos.

Uno de los momentos más emotivos de la despedida fue el pase con Ernesto Tenembaum, conductor del programa “¿Y ahora quién podrá ayudarnos?”. Tenembaum, visiblemente conmovido, cantó a capela el jingle de “Buenas tardes, China” y reflexionó sobre el futuro del equipo. “Creo que muchas veces las patadas en el c... arrojan para adelante”, afirmó el conductor y agregó: “En la propia transición uno no ve el futuro, pero desde afuera uno dice estos tipos la van a romper”.

Tenembaum lamentó la decisión de la radio y afirmó que “la radio se está perdiendo algo con esto”. Sin embargo, destacó las oportunidades que existen actualmente para los creadores de contenido: “En cambio, ahora hay cientos de lugares que con poca guita en un garaje armas algo y se imponen”.

Antes de despedirse, Tenembaum expresó su cariño y admiración por Straccia: “Lo que lo voy a extrañar, la p... madre. Es un amigo entrañable, es una persona que yo valoro enormemente. Es de los grandes periodistas que tiene la Argentina”.

El futuro laboral de Jairo Straccia

Pese a que quedó afuera de la FM 89.9, Jairo Straccia continuará trabajando en otra radio. Según informó Pablo Montagna, sumará horas de aire en Urbana Play 104.3 FM. Además, continuará con su participación en Cenital, en “El fin de la metáfora, junto a Iván Schargrodsky, Manu Jove y Maia Jastreblansky.

“Tras su salida y final, con gran impacto en los oyentes, redes y medios, de #BTChina (@radioconvos899), Jairo Straccia seguirá en el éter ya que sumará más tiempo en @UrbanaPlayFM”, reveló el conductor de Radio Rivadavia.

“De ahora en más estará desde las 10 en Perros de la Calle, el programa de Andy Kusnetzoff, con su columna y noticias de actualidad, más allá de ser parte de la mesa durante el ciclo que se emite de 9 a 13 hs”, agregó.

Luego de su salida de Radio Con Vos, el comunicador habló al respecto en Perros de la Calle y expresó: “Dramas son otra cosa, esto es un mal trago laboral, un hecho que con el tiempo va a quedar en el olvido. Pero, al mismo tiempo, es algo que se termina y genera tristeza por un grupo que se desarma”.

Luego, Jairo Straccia reveló que intentó estirar la continuidad del programa porque el jueves de la semana pasada se casaba Yami Segovia y no quería arruinarle el día con la noticia: “El martes me dijeron que el viernes se levantaba el programa. Entonces conseguimos que se pasara al lunes, sino se lo tenía que decir la noche del casamiento”.

“Hace varios días que estoy con esto. Lloré en casa, me levanté, puteé... Y cuando se lo conté a mis hijos, me dijeron: '¿Cómo que te sacaron de la radio?'. Y sin ser un drama, les dije: 'A veces es así'. Estaban tristes y lo entendieron los tres, en su distinta dimensión”, sumó el periodista sobre la reacción de su familia cuando le contó que se quedó sin su envío.

¿Qué pasó en Radio con Vos?

Radio con Vos anunció fuertes cambios en su grilla que provocaron el enojo de muchos de sus oyentes que se expresaron en las redes. De esta forma, quedaron afuera los ciclos de Jairo Straccia, Ernesto Tenembaum y Tamara Pettinato, entre otros.

En las últimas horas, el directorio de la emisora líder emitió un comunicado en donde confirmó drásticos cambios en su programación a partir de agosto. Según el escrito, los objetivos de la decisión de quienes dirigen la radio son “garantizar su sustentabilidad económica”, pero además “asegurar la continuidad de su propuesta periodística”.

Y agregó al respecto, pero sin especificar demasiado: “Estas medidas responden a la necesidad de adaptar nuestra estructura a un escenario desafiante, que atraviesa con dificultad toda la industria de medios”.

Según la publicación, los programas que se levantaron de la grilla de Radio con Vos fueron: BTChina, Todo marcha acorde al plan, Que no panda el cúnico y Podría ser peor.

Enseguida, quienes gestionan la emisora agradecieron a los periodistas y conductores que se despiden del aire: “Un agradecimiento especial a Jairo Straccia, quien continuará su camino profesional por fuera de esta emisora, y al equipo de BTChina, por haber contribuido de manera decisiva a la identidad de Radio con Vos a lo largo de los años”.

Y sumó: “También agradecemos a los distintos programas que, a partir de hoy, dejan de formar parte de nuestra programación. A Ernesto Tenembaum, Noe Barral Grigera, Tamara Pettinato, Nacho Girón y Nico Fiorentino, por el trabajo realizado estos meses y el profesionalismo mostrado en este proceso”.

También agradecieron a los oyentes, a quienes le garantizaron que seguirán siendo fieles a sus principios, y recordaron que no tienen compromisos con ninguna fuerza política y que su objetivo es hacer periodismo: “Radio con Vos no responde a ninguna militancia política. Nuestro compromiso sigue siendo —y será siempre— hacer periodismo y entretenimiento de calidad”.

Para llevar tranquilidad a la lógica y esperada reacción adversa de los oyentes, los integrantes del directorio insistieron en los valores que sustentan: “independencia periodística, el análisis crítico, el compromiso con la información veraz y la pluralidad de voces”.

Finalmente, remarcaron que Radio con Vos continuará siendo “un espacio único, respetado por su propuesta y su nivel profesional”.