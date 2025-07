Represión y heridos en una protesta de trabajadores de Georgalos en la Panamericana

En medio del plan de lucha que llevan adelante desde hace días los trabajadores despedidos de la empresa Georgalos, este martes, un grupo de autoconvocados, con el apoyo de distintas organizaciones sindicales y sectores de la política, realizaron una nueva manifestación frente a la fábrica y cortaron parte la autopista Panamericana en la bajada Uruguay del Acceso Tigre, a la altura del Kilómetro 23. Fueron reprimidos y desalojados por fuerzas de seguridad.

“Salvaje Represión a trabajadores de Georgalos despedidos. El gobierno de Milei Es hambre, despidos masivos y represión! Viva la lucha por defender cada puesto de trabajo ! Plan de lucha, paro nacional y huelga general! FUERA MILEI!”, escribió en la red social X Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero.

Por su parte, Myriam Bregman, referente del PTS/Frente de Izquierda, apuntó a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, por la represión y los heridos de este martes: “Cree que puede ocupar el territorio de la Nación como se le ocurra. Hay compañeros muy heridos con la cabeza rota literalmente. Esta escalada de violencia de Bullrich va a terminar mal”, dijo en declaraciones Radio Splendid desde la manifestación en Panamericana.

Para la exdipuutada, en Argentina “no se estableció el estado de sitio, no se votó un estado de excepción, no se le dio la suma del poder público a Bullrich y mucho menos la posibilidad de disponer sobre la vida y la libertad de las personas en cualquier lugar del territorio nacional. Que la Panamericana sea una ruta nacional no implica que ella pueda disponer sobre el derecho de protesta y la integridad física de las personas. Es muy grave y nadie puede mirar para otro lado, salvo que se quiera dejarla hacer el trabajo sucio”, sostuvo.

Bregman también responsabilizó al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires: “Dejó que la empresa incumpla dos veces su propia conciliación obligatoria, cuando los despidos son claramente discriminatorios y el puntapié para imponer el quite de derechos contra todos los trabajadores y trabajadoras”.

Y apuntó contra la dirigencia sindical: “Negociando meterse en las listas electorales. La rosca subsume todo por estos días, pero las y los laburantes son los que se quedan en la calle mientras prometen futuro. 'No servís más', les dice la empresa, mientras las trabajadoras con sus brazos rotos no pueden ni alzar a sus hijos”, denunció la dirigente política.

Y agregó: “Ya vimos lo que ocurre cuando no se quiere molestar al poder económico y se retrocede para que no se enoje. Esa película se llama Vicentín. Y terminó en una catástrofe para la clase trabajadora y nuestro pueblo. Los ricos se hicieron más ricos y los que trabajan más pobres. La soberanía alimentaria fue un slogan pasajero como por ahora está siendo 'el escudo' del gobernador Kicillof”.

En un posteo en redes sociales, Bregman apuntó al presidente Javier Milei: “Nos oponemos a que se sigan destruyendo puestos de trabajo y se avance en la próxima reforma laboral que ya está negociando Milei. Descabezar primero, avanzar después”, concluyó previo a la manifestación de este martes.

Además de Bregman, acompañaron a los trabajadores de Georgalos representantes de Ademys, Comisión Interna y despedidos de Molinos, Comisión Interna de Frigorífico Rioplatense, SUTEBA Tigre, SUTEBA Marcos Paz, Madygraf, MTE, SUTNA, Comisión Interna Mondelez, trabajadores de Secco y referentes del Frente de Izquierda como Nicolás del Caño, Celeste Fierro, Juan Carlos Giordano, entre otros.

Georgalos está en crisis y planea vender sus negocios en el país. Su director general es Miguel Zonnaras, nieto del fundador Miguel Georgalos, el inmigrante griego que trajo al país la receta del Mantecol, la golosina estrella de la empresa que en 2001, en medio de la fuerte crisis económica que impactó de lleno en la Argentina, y debió vender la marca a Kraft Foods (luego Mondelez), hasta que en 2022 logró recuperarla.

Con oficinas centrales en Villa Martelli y dos centros de distribución (uno allí y otro en Córdoba), Georgalos opera hoy con siete plantas distribuidas entre La Rioja, San Luis, Córdoba y Buenos Aires. Su plantilla supera los 2.000 empleados, exporta el 80% de sus marcas (que incluyen productos con mucho valor de venta, como Toddy, Palitos de la Selva, Nucrem, Flynn Paff, Bazooka y Lengüetazo) a Latinoamérica y destina la mitad de su producción de maní al mercado externo.