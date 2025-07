Desde cápsulas de krill hasta el polvo “mágico” para bajar de peso: publicidad engañosa en la televisión pública

Dime qué te duele y te diré qué suplemento tomar o donde hay un dolor nace un suplemento podrían ser los slogans de ADN Salud, un programa que se emite de lunes a viernes, a las 9, por TV Pública y que bajo la premisa de divulgar temas sobre “salud, prevención de enfermedades, hábitos saludables y buena nutrición” —según describen oficialmente en su página web— publicitan de forma encubierta distintos suplementos dietarios pertenecientes al laboratorio Framingham Pharma, el creador de Satial, la famosa sal que años atrás, también en televisión, prometía descenso de peso con solo una pizca.

El ciclo, que suma una emisión los sábados a las 17:30, cuenta con la participación de profesionales de la salud como columnistas e invitados. Bajo la conducción del médico graduado en la UBA Milton Dan, que el canal describe “con máster en nutrición y 20 años de experiencia enfocada en la investigación de ingredientes nutricionales”, el programa muestra a diario una rutina repetitiva y previsible como el recorrido de un caballo de paseo a base de pocos ingredientes.

Solo se necesita una afección de salud que pueda sufrir cualquiera (dolor de espalda, problemas digestivos, migrañas, cólicos), pero que sea potente de escalar a algo de gravedad. Se le debe sumar picante con miedo basado en la proyección de lo peor que podría pasar si eso escalara, pero se lo suaviza con ese ítem que se puede conseguir en el barrio y a ¿bajo? costo: un suplemento dietario cuyo consumo diario resultaría preventivo. Todo esto se cubre de relato y experiencias desconocidas del tipo “a un paciente le pasó”. El médico revuelve el caldo y entrega en bandeja de videograph el plato final, el consejo de qué producto ingerir de forma cotidiana para aliviar malestares y dolores. En general, los temas ponen el acento en los adultos mayores y las mujeres como interlocutores. Para todo esto suelen citarse estudios de manera poco precisa y rastreable.

A Dan lo acompaña la Licenciada en Psicología y sexóloga Mariana Kersz, el médico nefrólogo, cardiólogo, especialista en hipertensión arterial Gabriel Lapman, el Licenciado en psicología Marcelo Rabinovich y la Licenciada en Nutrición, especialista en suplementación nutricional, Delfina Zimerman.

elDiarioAR analizó distintas emisiones del programa y así se pudo detectar que se promocionan al menos ocho productos diferentes de Framingham Pharma, incluido el Satial y uno de sus preferidos, las cápsulas de krill. Que además varios de sus columnistas (Zimerman y Lapman) aparecen como profesionales recomendados por la página desde donde se ofrecen los productos del laboratorio y que los estudios que difundidos para mostrar la eficacia de los suplementos dietarios son elaborados por Framingham Pharma. Otro de los invitados es el propio Carlos Graschinsky, directivo del laboratorio, quien visitó el programa el pasado 21 de octubre para recomendar Satial.

En 2021 Framingham Pharma fue imputada por la Secretaria de Comercio Interior, precisamente, por publicidad engañosa de Satial.

A cotinuación, se describe con estos casos cómo funciona la dinámica de la publicidad encubierta y qué dicen los expertos.

Caso ejemplo 1: Serrapep, “disminuye las dosis de analgésicos”

El zócalo titula “Cuidado con el paracetamol en las personas mayores”. Dan presenta el tema luego de un informe locutado. Pregunta cuál es “uno de los lugares donde más afecta el uso prolongado del paracetamol”. Rápidamente el médico nefrólogo y cardiólogo Gabriel Lapman responde “el hígado”.

“Mucha gente se levanta y toma un paracetamol, es algo muy frecuente (...) –continúa Lapman– Cada vez yo tengo más pacientes con multitratamiento con analgésicos, antiinflamatorios y me piden una estrategia como para poder bajar la dosis o tener una alternativa. ¿Qué hay a nivel natural? ¿Qué es lo que podemos hacer a nivel natural para evitar o para disminuir la necesidad de este tipo de fármacos? ¿Sabés que en el 2023 salió un nutriente estrella natural, una enzima que se llama Serrapep, serrapeptasa?”.

El Serrapep es un suplemento que puede ayudar a reducir la inflamación y el dolor en diversas condiciones, además de favorecer la recuperación de lesiones y mejorar la circulación. Por supuesto, siempre se debe consultar a un médico para evaluar cada caso en particular. Al respecto, el nefrólogo al aire ahondó: “Verdaderamente ya la gente te está pidiendo un antiinflamatorio, que esto también es interesante, la serrapeptasa, el Serrapep lo que hace es una enzima proteolítica, antiinflamatoria, que lo que hace es disminuir la inflamación y (...) al bajar la inflamación disminuye el dolor. Entonces, ¿qué sucede? Muchos pacientes míos que están con artritis, artrosis, fibromialgia, padecimientos crónicos, claro están cansados de tomar tanto paracetamol o diferentes tipos de años, entonces sumar el Serrapep lo que hace o lo que yo vi en mi experiencia clínica y lo que dicen los trabajos clínicos es que disminuye las dosis de analgésicos”.

La exposición continúa durante varios minutos más. En ningún momento se aclara que se trata del nombre de una marca en particular lo que expone la publicidad encubierta del producto. Esto no es aislado.

Caso ejemplo 2: Digecaps, para trastornos digestivos

El locutor presenta un informe a partir de una encuesta. Dice que 7 de cada 10 mujeres padecen trastornos digestivos funcionales. Dan recomienda “generar la consulta para hacer un diagnóstico” y continúa: “Si no hay una causa estructural que esté generando esos malestares, tenemos que pensar en trastornos funcionales. Y estos trabajos a nivel funcional, una de las cuestiones que a veces se pasa de largo, pero que de acuerdo a la evidencia es lo más frecuente, es la caída de las enzimas digestivas ¿Qué implica esto, doctor Gabriel Lapman?”.

Su par le responde: “Existen hoy 11 enzimas digestivas que las podemos suplementar junto con vitaminas que se llama DigeCaps. Es un suplemento interesante porque lo que estamos dando son enzimas. La gente me dice, doctor, a veces me preguntan, de hecho recién justo una paciente me dijo, doctor, lo bien que me sentí con las DigeCaps. ¿Por qué? Porque esas enzimas tienen una cápsula gastroresistente. No se pueden tomar, digamos, las enzimas per se”.

La explicación continúa. Da vueltas. Dan retoma la explicación, empieza desde “la masticación” y hace un recorrido profundo por todo el proceso digestivo para subrayar por qué “es tan importante el poder aportar estas enzimas, DigeCaps, para que cumplan esa función que no estamos logrando con nuestras propias enzimas digestivas”.

“Exacto. Claramente las DigeCaps son muy buenas para la absorción y para la digestión de hidratos de carbono, proteínas, grasas y lácteos. O sea, es muy completa. Es interesante porque mucha gente quizás no tiene deficiencia, pero va a comer una comida muy abundante. Obviamente, aunque tengas tus enzimas digestivas intactas y vas a comer mucho, también vas a tener digestión. También se puede utilizar como una ayuda las enzimas DigeCaps antes de las comidas”, contesta Lapman. Y siguen por varios minutos más.

Peligro clínico, violación ética

El gastroenterólogo Fabio Nachman (MN: 96066) fue uno de los primeros en denunciar lo que sucede en la TV Pública. Lo hizo desde su cuenta de Instagram apenas advirtió señales de publicidad encubierta. Lo primero que apuntó es que, en cada recomendación, “aunque haya publicaciones (sobre estudios y pruebas), es importante hacer una evaluación de la calidad de las publicaciones porque una publicación no es una verdad absoluta y si el nivel de evidencia es pobre, es absolutamente inconscistente”.

En diálogo con elDiarioAR, agregó: “No hay un suplemento que tenga evidencia en caso de que haya carencia. Uno sabe cuando hay carencia de alguna vitamina, de algún mineral, por alguna patología en sí, y en ese caso tiene que hacer la reposición. No es que alguien, porque esté tomando vitamina C o vitamina E o alguna vitamina, va a tener más longevidad o más calidad de vida que otro, porque eso está estudiado (...) A lo que voy con esto es que la indicación de suplementación tiene que partir del médico”.

En este contexto, Nachman advirtió como médico que “si tenés estudios que hablan de la eficacia y que te aseguran que no tiene efectos adversos, uno puede indicarlo”. Esto significa tener evidencia de que el suplemento en cuestión es “eficaz e inocuo”. Pero aún con esto se debe saber “hasta qué nivel indicar la medicación” porque un exceso también puede generar riesgos. “De todo esto es importante conocer los efectos adversos. Si no está debidamente estudiado, no tiene margen de seguridad”, aclaró.

En cuanto al programa dijo: “El nudo no me pareció mal y algunos invitados hasta tenían sustento, pero después terminaban hilando todo y llevando el agua para vender los suplementos, entonces es difícil poder diferenciar. Alguien que no tiene criterio dice 'ah, está bueno el programa' y después te meten la serrapeptasa. Es un programa que parece tener buen nivel de evidencia pero después te termina vendiendo algo (...) Usar evidencia científica para recomendar algo comercial es estar manipulando a la gente sinceramente”.

Qué dice la ANMAT

En junio de este año, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una nueva Disposición con el propósito de “establecer un marco regulatorio exhaustivo para la publicidad dirigida al público en general de una amplia gama de productos de venta libre”, informó el portal Derecho en Zapatillas.

El artículo 1° de esta modificación define como “publicidad” a “toda forma de comunicación o anuncio cuyo objetivo es dar a conocer un producto, sus características, propiedades y/o usos con el fin de generar interés en las audiencias y atraer posibles usuarios” y en su artículo 2° detalla entre los productos alcanzados a las “especialidades medicinales de venta libre y medicamentos herbarios de venta libre”, “productos alimenticios” y “suplementos dietarios”, entre otros.

Según Derecho en Zapatillas, “esta exhaustiva enumeración demuestra la intención de la ANMAT de abarcar gran parte de los productos de consumo masivo que se promocionan directamente al público”. En este contexto, en su artículo 3° establece los principios generales que deberán guiar toda publicidad de los productos mencionados, enfocándose en la transparencia y el uso racional:

Autorización Previa: Solo podrán publicitarse productos que hayan obtenido la “correspondiente autorización”. Objetividad y Veracidad: La publicidad “deberá promover la utilización adecuada, segura y racional del producto, presentando en forma objetiva sus propiedades, características y usos sin engaños o equívocos, brindando información veraz, precisa y clara, de acuerdo a la información aprobada por la autoridad sanitaria.” Lenguaje Accesible. Responsabilidad del Titular: Los titulares de los productos serán responsables de “garantizar (…) el buen uso del nombre, atributos y/o mensajes difundidos en relación al producto”, considerando las características específicas de los medios de comunicación.

Asimismo, en el artículo 4° detalla una serie de requisitos obligatorios que deben incluirse en la publicidad para garantizar que el consumidor reciba información esencial y advertencias relevantes. En su artículo 5° establece un conjunto de prohibiciones específicas para la publicidad, buscando evitar prácticas engañosas o perjudiciales:

Publicidad Engañosa: Prohibida aquella que contenga “información falsa, exagerada o ambigua” que induzca a error al consumidor sobre las características, propiedades o usos del producto. Atribución de Acciones No Autorizadas: No se podrán atribuir al producto acciones, usos o propiedades (terapéuticas, nutricionales, cosméticas, diagnósticas, preventivas, etc.) que “no hayan sido debidamente autorizadas por la autoridad sanitaria competente”. Confusión de Categorías: No se podrá sugerir que un producto medicinal es un alimento o cosmético, ni que un alimento o cosmético tiene acción terapéutica. Generación de Temor o Angustia: Prohibida la difusión de mensajes que “provoquen temor o angustia, sugiriendo que la salud de una persona se verá afectada en el supuesto de no usar el producto.” Avales de Autoridad Sanitaria: No se podrán incluir frases como “Publicidad autorizada por la Autoridad Sanitaria”, “Producto avalado por la Autoridad Sanitaria” o similares, ni utilizar el logo de ANMAT, que es de uso institucional exclusivo. Aprobaciones sin Respaldo: Prohibidos los mensajes sobre aprobaciones o recomendaciones de expertos, asociaciones médicas/científicas, o afirmaciones de seguridad/eficacia (“demostrado en ensayos clínicos”) sin la documentación que lo avale. Publicidad con Niños en Productos Pediátricos: No se podrán incluir mensajes emitidos por niños que refieran a productos de uso en pediatría, ni que promocionen directa o indirectamente el producto. La publicidad tampoco deberá dirigirse “exclusiva o principalmente a niños sin el consejo y/o acompañamiento de un adulto.” Vulneración de Intereses de Salud Pública: La publicidad no deberá vulnerar los intereses de la salud pública.

MM/MG