Netanyahu pide el Nobel de la Paz para Trump en una exhibición de complicidad en plena masacre en Gaza

Donald Trump lleva meses reivindicando el premio Nobel de la Paz para sí. Y ya tiene un patrocinador, el primer ministro israelí, perseguido por los tribunales internacionales por cargos de genocidio en la masacre que está llevando a cabo en Gaza como venganza por los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023. Ya hay más de 56.000 muertos en la Franja en una ofensiva que no parece tener fin y que está acompañada del bloqueo humanitario para las personas que viven en un constante desplazamiento forzoso.

“Quiero expresar el aprecio y la admiración, no solo de todos los israelíes, sino del pueblo judío y de muchísimos admiradores en todo el mundo, por su liderazgo del mundo libre y la búsqueda de la paz y la seguridad, que lidera en muchos países, y especialmente en Oriente Medio”, afirmó Benjamín Netanyahu: “Cuenta con un equipo extraordinario, y creo que nuestros equipos forman una combinación extraordinaria para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades. Así que quiero presentarte, señor presidente, la carta que envié al Comité del Premio Nobel, en la que te nomino para el Premio de la Paz, que es muy merecido”.

Así arrancó su intervención Netanyahu durante la cena entre la delegación israelí y la estadounidense en la Casa Blanca. “No sabía nada”, respondió Trump, “muchas gracias, viniendo de ti, es muy significativo”, agregó en relación con una petición de quien no puede pisar el suelo de la decena de países comprometidos con los tribunales internacionales por temor a ser detenido por los crímenes cometidos en Gaza.

Trump estaba sentado en el centro de una larga mesa en el Salón Azul, frente al primer ministro israelí. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, estaba a su izquierda; y el secretario de Estado, Marco Rubio, a su derecha. También estaban sentados a la mesa del lado estadounidense, el enviado especial Witkoff; la jefa de gabinete, Susie Wiles; el director de la CIA, John Ratcliffe; y el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee.

La reunión entre Netanyahu y Trump se produce después de los bombardeos estadounidenses sobre Irán que precedieron al cese de las hostilidades entre Israel e Irán, pero también en plenas negociaciones entre Tel Aviv y Hamas para un alto el fuego patrocinado por EEUU con entrega de rehenes.

“Tenemos la oportunidad de finalmente lograr un acuerdo de paz, señor primer ministro”, afirmó el negociador de Trump, Steve Witkoff, “en los términos discutidos, y espero que sea muy pronto”.

Fuera de los muros de la Casa Blanca, varias decenas de personas se manifestaban contra la visita del primer ministro israelí y en solidaridad con el pueblo palestino.

Desplazamiento de palestinos

Preguntados por la teoría expuesta por Trump en febrero pasado sobre el desplazamiento de palestinos para construir un resort en Gaza, una riviera de Oriente Próximo, a costa de expulsar a los gazatíes a los países vecinos, Netanyahu ha afirmado sobre las personas que lleva bombardeando desde octubre de 2023: “El presidente Trump tuvo una visión brillante. Se llama libre elección: si la gente quiere quedarse, puede quedarse, pero si quiere irse, debería poder irse. No debería ser una prisión, sino un lugar abierto que dé a la gente la libertad de elegir. Estamos trabajando estrechamente con EEUU para encontrar países que se esfuercen por hacer realidad lo que siempre dicen: que quieren dar a los palestinos un futuro mejor, y creo que estamos cerca de encontrar varios países, y creo que esto devolverá a los palestinos la libertad de elegir, y espero que podamos asegurarla pronto”.

Trump agregó: “Hemos tenido una gran cooperación en las reuniones vecinas con los países vecinos, así que algo bueno sucederá”.

Esa “libertad de elección” que menciona Netanyahu mientras masacra a los palestinos, tiene unos límites para el primer ministro israelí cuando se habla de la solución de los dos Estados, “el hombre más grande del mundo para responder esa vieja pregunta”, según Trump: “Creo que los palestinos deberían tener todos los poderes para gobernarse a sí mismos, pero no deberían amenazarnos. Eso significa que ciertas competencias, como la seguridad general, siempre estarán en nuestras manos, eso es un hecho, y nadie en Israel aceptará nada diferente porque no nos queremos suicidar. Queremos la vida, valoramos la vida para nosotros mismos y para nuestros vecinos, y creo que podemos lograr la paz entre nosotros y todo Oriente Medio con el liderazgo del presidente Trump, creo que podemos lograr un acuerdo muy amplio que incluya a todos nuestros vecinos”.

Netanyahu sumó: “Hamas se quedó en Gaza, y mira lo que hicieron: la convirtieron en búnkeres, en túneles del terror, después de lo cual, masacraron a nuestro pueblo, violaron a nuestras mujeres, decapitaron a nuestros hombres, invadieron nuestras ciudades y nuestros kibutzim, y cometieron masacres horrendas como no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi. Logremos la paz con nuestros vecinos palestinos, aquellos que no quieren destruir, y sellemos un acuerdo en el que nuestra seguridad, el poder soberano de la seguridad, siempre esté en nuestras manos”.

“Ahora, la gente dirá que no es un estado completo, pero juramos que nunca más volverá a suceder”, en alusión al 7 de octubre, donde murieron 1.200 israelíes y fueron secuestrados otros dos centenares. Desde entonces, el Gobierno de Israel ha matado más de 56.000 palestinos y ha arrasado Gaza. Y sigue haciéndolo.

Acuerdo con Irán

El presidente de EEUU explicó cómo Teherán telegrafió la respuesta a los bombardeos estadounidenses sobre sus instalaciones nucleares: “Dispararon 14 misiles, y fueron todos derribados. Nos dijeron que venían, dónde estaban y a qué hora, y dijeron: 'Si quieren otra hora, la cambiamos'. Agradezco que lo hicieran. Sacamos a los soldados de la base en Qatar, pero sabían que venían los 14 misiles. Más de 5000 personas abandonaron la base, y teníamos tres artilleros y tres asistentes. De los 14 que recibieron disparos, los 14 fueron abatidos. Y ese fue el final”.

“Hemos programado conversaciones con Irán”, dijo Trump: “Queremos que siga siendo no nuclear y espero que no tengamos que lanzar más ataques contra Irán. Quieren reunirse, y si podemos plasmar algo por escrito, me parece bien. Creo que hemos ganado mucho respeto y también Israel. Pero les gustaría reunirse, y vamos a tener una reunión”. Según Witkoff, esa reunión podría ser “muy pronto, en la próxima semana, más o menos”.

Netanyahu terció: “Creo que la alianza entre Israel y Estados Unidos, entre el presidente Trump y yo, ha producido una victoria histórica. Retrasó los dos tumores que amenazaban la vida de Israel: el tumor nuclear y el tumor de los misiles balísticos, porque planeaban construir 20.000 de estos misiles y lanzarlos contra un país del tamaño de Nueva Jersey; ningún país podría resistirlo. Entonces, ¿qué se hace cuando dos cosas van a matarte? Hay que extirparlas, como hicimos nosotros. Pero extirpar un tumor no significa que no pueda reaparecer. Hay que supervisar constantemente la situación para asegurarse de que no haya intentos de reaparición. Así que hemos tenido un gran logro, y creo que parte del esfuerzo para consolidarlo y asegurar que no tengamos que repetirlo es supervisarlo cuidadosamente. Esto ya ha cambiado la faz de Oriente Medio. Pero creo que existe la oportunidad de crear una expansión histórica de los Acuerdos de Abraham, que fueron en sí mismos un acto histórico que merece un Premio Nobel para el presidente. Me gustaría creer que Irán no pondrá a prueba nuestra fortaleza, porque sería un error. Es mejor tomar un camino diferente”.

Netanyahu tiene previsto reunirse con el vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, este martes, así como con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y con otros miembros del Congreso. El miércoles, el primer ministro israelí se reunirá con el secretario de Defensa, Pete Hegseth y por la noche, habrá una recepción con Netanyahu y su equipo, junto con miembros de la administración Trump y líderes judíos y evangélicos. Netanyahu tiene previsto regresar a Israel el jueves.