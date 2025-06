Trabajadores de Georgalos y Molinos Río de la Plata denuncian despidos y ataques al derecho a huelga

Mientras este lunes, los trabajadores de la empresa Georgalos realizan una protesta en el Acceso Tigre de la Autopista Panamericana en reclamo de la reincorporación de los cinco despedidos en los últim os días después de que participaran en las protestas que forman parte del plan de lucha por reclamos salariales, delegados de la planta de Molinos Río de la Plata en Esteban Echeverría denunciaron que la empresa de la familia Perez Companc no acata la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y que la patronal quiere que los empleados firmen “una rebaja salarial”.

El pasado jueves, los trabajadores despedidos de Georgalos presentaron una carta al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la que afirman que fueron cesados de sus tareas “de forma ilegal por una empresa que nos viene atacando desde hace meses”.

De acuerdo a la comisión de trabajadores, no les abonaron “los premios de fin de año” y les “liquidaron mal las vacaciones”. Además, sostienen que la empresa “nos robó dinero de nuestros bolsillos y, por lo tanto, atacó lo más precisado que tenemos: a nuestros hijos, a nuestras familias. Luego intentó que en el sector de chocolate trabajemos con menos compañeros pero haciendo la misma producción”.

En la carta entregada al mandatario provincial, aseguraron que estas situaciones “nos implicaban un esfuerzo físico imposible. Una flexibilización insoportable. Eso lo pagamos con el cuerpo. Enfermedades que nos rompen. Hay trabajadores que no pueden levantar a sus hijos. ¿Qué injusticia puede ser más grande?”, reclamaron.

Asimismo, a través de sus redes sociales, los trabajadores despedidos contaron que frente a la situación, “hicimos un paro parcial llamado por el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA). La respuesta de la empresa, nuestros 5 despidos. Nos despiden por haber hecho un paro llamado por el Sindicato. Sabemos que es totalmente ilegal”, denunciaron.

“No tienen derecho las empresas a despedir por ejercer el derecho constitucional de huelga. Los despidos deberían haber sido declarados nulos de manera inmediata. Luego de esto se hizo un paro total. El Ministerio de la Provincia decretó la Conciliación Obligatoria. Los trabajadores la cumplimos levantando las medidas. Pero la empresa incumple y no nos deja ingresar. Otra acción ilegal. En las audiencias convocadas quedaron establecidas estas ilegalidades”, explicaron desde la comisión.

En el escrito que llegó a manos de Kicillof, “Despedidos de Georgalos en Lucha” aseguran que la situación “no puede ser más injusta: nosotros afuera por incumplimiento de la Conciliación por parte de la empresa y los trabajadores sin poder hacer medidas de fuerza por una Conciliación que el Ministerio dictó y no hace cumplir a una de las partes. Incluso la empresa fue intimada a cumplir y no lo hace. Parece que nos tratan por tontos. Que tenemos que aceptar que debemos estar afuera los despedidos ilegalmente y los trabajadores no podamos parar”. Y agregan: “Por fuera de estas 'intimaciones' el Ministerio de su gobierno no hace nada para que se cumplan con nuestros derechos. No mandaron inspectores siquiera para exigir a la empresa que cumpla con la propia intimación”.

También afirman que la situación en los últimos días es “peor: cada vez que nos presentamos a exigir nuestra entrada, nos encontramos con decenas de policías de la Bonaerense para amedrentarnos. Sabemos también que en la Provincia hay más despidos ilegales, persecutorios en muchas empresas además de Georgalos, como Molinos, Secco, VW, Shell, Pilkigton y otras. Acá en Georgalos avanzan con la flexibilización laboral como quiere Milei y las grandes empresas. La estamos sufriendo hoy con pésimas condiciones de trabajo y nosotros en la calle”, explicaron.

“Nosotros creemos que el gobierno debe tomar las medidas que sabemos tiene a su alcance para que se hagan retrotraer de manera definitiva los despidos ilegales y que de forma inmediata se haga cumplir de forma efectiva con la propia resolución de su Ministerio, es decir que los despedidos estén en sus puestos de trabajo. Le enviamos esta nota para que usted y su gobierno, cómo se dice, tomen cartas en el asunto. Pero pedimos que sean de verdad. Sabemos que cuando hay voluntad para imponerle a estas empresas millonarias que no hagan lo que quieran con nosotros, se puede hacer”, concluyeron.

La situación en Molinos

El delegado de la planta de Molinos Río de la Plata en Esteban Echeverría, Luciano Greco, también denunció en las últimas horas que la empresa “no acata la conciliación obligatoria” dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y no deja ingresar a los trabajadores despedidos.

De acuerdo a la comisión interna de los trabajadores de la planta Esteban Echeverría, Molinos “no acata la conciliación obligatoria desde el 18 de junio. No deja ingresar a los despedidos y no restituye la dotación de personal, que es lo que ordenó el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Encontrándose en curso la conciliación que incumple, anunció más despidos, y, ahora, en una reunión nos dijeron que quieren que firmemos una rebaja salarial. Van por todas conquistas salariales que conseguimos en estos años”, dijo Greco en radio Ecomedios.

Y agregan en su descripción: “El conflicto iniciado por Molinos el 9 de mayo con el anuncio de despidos, reducción de dotaciones de personal y la pretensión de rebajar los sueldos a los costos de mercado, se profundizó con la reducción de dotaciones de personal ejecutada por la empresa el 26 de mayo y se agravó el 17 de junio pasado, ante el despido de cinco trabajadores y una trabajadora, que dio inicio a un paro por tiempo indeterminado de las y los trabajadores de Molinos Río de la Plata y la Comisión Interna, convocado por el STIA filial Buenos Aires. La empresa durante la medida de paro, despidió a otros cuatro trabajadores y, el 18 de junio el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria”.

Asimismo Greco sostiene que la empresa anunció “un plan de despidos y reducción de personal en las líneas de producción. Eso, además de los despidos, afecta la seguridad, la salud y la higiene en el empleo porque aumenta los ritmos de producción y existe una ley que regula eso y establece los Comités de Seguridad e Higiene. Nos extorsionan diciendo que, si no tendrían que cerrar la empresa y Pérez Companc es una de las familias más ricas del país”, agregó.

Para el delegado, Molinos Río de la Plata, “ensaya en su planta, la segunda etapa de la reforma laboral y reforma sindical que planea concretar el gobierno de Javier Milei. Despide selectivamente trabajadores en un proceso de desindicalización que necesitan llevar adelante para avanzar con su plan. Molinos redujo un poco sus ganancias, de $191.000.000 en el último trimestre y por eso pretende trasladarnos el riesgo empresario e imponernos que trabajemos precarizados, en violación de las leyes de salud y seguridad laboral vigentes, derogando de hecho la negociación colectiva”.

Según Greco, desde la empresa “quieren que renunciemos a los adicionales de convenio ya acordados, para despedirnos más barato y reemplazarnos por trabajadores que acepten cualquier condición. Si este conflicto no se resuelve a favor de las y los trabajadores, en poco tiempo nos van a hacer renunciar directamente al convenio colectivo de actividad con el objetivo, que ya anunciaron sin eufemismos, de pagarle a sus empleados y empleadas de acuerdo a los costos salariales de mercado.

Con información de agencias.