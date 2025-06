Monteverde ganó en Rosario, Pullaro en la provincia y La Libertad Avanza irrumpe como tercera fuerza

Una nueva baja en la participación de votantes y resultados que son festejados como triunfos por los principales partidos políticos. Las elecciones de concejales, intendentes y presidentes comunales de Santa Fe acusaron el desinterés de casi la mitad de la población de la provincia y registraron como datos significativos el triunfo del peronismo en Rosario, el del oficialismo que responde al gobernador Maximiliano Pullaro en la mayoría de las ciudades y localidades y el surgimiento de La Libertad Avanza como una fuerza capaz de disputar el poder.

Juan Monteverde, al frente de Más para Santa Fe, se impuso en las elecciones de concejales para Rosario con más de 113 mil votos, el 30,58% de los sufragios. Juan Pedro Aleart (La Libertad Avanza) quedó segundo con 107 mil votos, el 28,81%, menos de lo que esperaban los libertarios, y Carolina Labayru (Unidos), tercera con 95 mil, el 25,63%, más de las previsiones para el oficialismo. Pero quizá el dato elocuente fue que en la ciudad más importante de la provincia votó apenas el 48% de los ciudadanos habilitados para los comicios, según la información de la Secretaría Electoral. En las elecciones de abril pasado el porcentaje de votantes había sido del 53%.

“En Rosario se produjo una elección de tercios, con una salvedad: si bien los candidatos de La Libertad Avanza y Unidos tuvieron propuestas distintas, no se ve tan claro un avance del peronismo –analiza el politólogo Sergio Morresi–. Es una elección rara donde todos están contentos. El frente de Monteverde ganó por dos puntos, no hubo un batacazo. No obstante, su triunfo va a cambiar el encuadre del peronismo en toda la provincia de cara a octubre, cuando habrá elecciones de legisladores nacionales.”

“Esto es un triple empate”, dijo el gobernador Pullaro sobre las elecciones de Rosario minutos después de las 19, en una conferencia de prensa en la que exhibió un mapa de Santa Fe que ilustraba el triunfo de Unidos en la provincia: “Sobre 304 localidades computadas, 247 las ganó Unidos, 42 Más Santa Fe y 4 La Libertad Avanza; faltan datos de otras 60. Y sobre las 19 intendencias en disputa, Unidos ganó 17 y el peronismo, 2”.

Pullaro pudo sentir como propia la remontada de Labayru después de las PASO de abril, donde la candidata había quedado relegada a una tercera posición lejana de Aleart y Monteverde. El gobernador se hizo cargo de la campaña, mientras el intendente Pablo Javkin pasó a un segundo plano.

En la provincia de Santa Fe la participación electoral fue del 52%, casi cinco puntos menos que el 13 de abril, cuando se realizaron las PASO y la elección de constituyentes para la reforma de la Constitución provincial. Pullaro dijo que en 146 localidades donde se impuso Unidos estaba definido el presidente comunal y en una el intendente, por falta de oposición, “con lo cual hubo menos participación porque los resultados ya se descontaban”. No obstante, “nos llama a la reflexión que la gente esté votando mucho menos en 42 años de democracia: esto nos tiene que interpelar a quienes gobernamos y a quienes representamos a partidos políticos”, agregó el gobernador.

En las elecciones de concejales en la ciudad de Santa Fe también se produjo una elección de tercios, aunque Unidos aumentó su caudal y obtuvo 45.819 votos, el 32,70%, Más para Santa Fe recibió 34.960 votos, el 24,95% y La Libertad Avanza 32.729, el 23,36%. El frente oficialista también triunfó en Venado Tuerto y el peronismo se impuso en Rafaela y en Reconquista.

La Libertad Avanza ganó ampliamente en Villa Constitución, donde duplicó la cantidad de votos del peronismo y obtuvo otro triunfo significativo en Casilda. También se impuso en la elección de presidente comunal en la localidad de Melincué, con la particularidad de que el candidato libertario, Silvio Garbolino, fue detenido el jueves pasado y permanece preso a la espera de ser indagado por defraudación en su carácter de gerente de una mutual con sede en la localidad de San Gregorio.

“La Libertad Avanza hizo muy buena elección. Además de ganar en dos ciudades importantes, perdió bien en Rosario, en Santa Fe y en Rafaela, donde quedó segunda. Hay que tener en cuenta que si bien los candidatos asumieron el discurso mileísta hasta la última semana no hubo de parte del Estado nacional un despliegue muy concentrado sobre la provincia. Claramente la elección marca un avance”, observa Sergio Morresi, investigador del Conicet y profesor de la Universidad Nacional del Litoral.

La baja participación electoral “expresa una nueva normalidad”, según Morresi. Las elecciones de Santa Fe confirmarían un proceso de larga duración: “Básicamente se trata de una tendencia que se verifica desde hace tiempo, que se hace cada vez más pronunciada y tiene que ver con una desafección: las personas no sienten que un cambio en la política implique un cambio en su vida cotidiana, al menos para el tipo de cargos que se votaron, que no son ejecutivos”.

Morresi relativiza la alarma ante la abstención: “La gente no se siente representada por la oferta y no participa porque decide que algunas elecciones cambian menos su vida que otras. La recarga de elecciones en el año también conspira. La desafección es normal, comprensible. Cuando la ciudadanía sienta que se eligen otros cargos seguramente no habrá tan baja participación”.

El triunfo de Monteverde en Rosario, al frente de la coalición entre el sector mayoritario del justicialismo y el partido Ciudad Futura, es celebrado como un anticipo de la disputa por la intendencia que tendrá lugar en 2027 y cobra mayor significación en una ciudad tradicionalmente reactiva al peronismo. Pullaro festeja el resultado como “un espaldarazo” a su gestión “al triunfar en más del 80 % de los distritos”, aun con una disminución sensible del número de votos que lo ungió gobernador en 2023. La Libertad Avanza no pudo imponerse en Rosario pero engrosó su número de concejales en la ciudad a expensas de Unidos, sumó votantes en las ciudades principales y en pequeñas localidades y ahora es un tercero en discordia. El mapa político de Santa Fe se reconfiguró este domingo con pronóstico incierto sobre su evolución.

