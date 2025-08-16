Zelenski anuncia una reunión con Trump el próximo lunes

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respaldó este sábado la propuesta de su colega estadounidense, Donald Trump, de mantener una cumbre trilateral con el líder ruso Vladímir Putin, y anuncia que el lunes viajará a Washington para tratar con norteamericano “todos los detalles” del eventual proceso.

“Ucrania subraya que las cuestiones clave pueden debatirse a nivel de líderes, y que un formato trilateral es adecuado para ello”, defendió este sábado el líder ucraniano a través de sus redes sociales.

Además, Zelenski asegura que mantuvo una conversación telefónica de más de una hora con Trump, en la que el presidente estadounidense le traslado “los principales puntos de discusión” que se produjeron durante su reunión del viernes con Putin. A esta conversación se han unido, a lo largo de otra media hora, algunos líderes europeos.

“Ucrania reafirma su disposición a realizar el máximo esfuerzo para lograr la paz”, enfatizó el presidente ucraniano, que subrayó también la importancia de que “la fortaleza de EE´.UU. tenga un impacto en la evolución de la situación”.

Zelenski, que en los últimos meses había solicitado en repetidas ocasiones un encuentro a nivel de líderes con Putin, manifestó su apoyo a la propuesta de Trump para una reunión trilateral en la que participen EE.UU., Ucrania y Rusia.

El mandatario ucraniano concluyó destacando la importancia de que los líderes europeos estén implicados “en cada fase” del proceso para garantizar, junto con EE.UU., que Ucrania reciba unas garantías de seguridad fiables. “También discutimos las señales positivas de la parte estadounidense con respecto a su participación a la hora de garantizar la seguridad de Ucrania. Seguimos coordinando nuestras posiciones con todos los socios”, afirmó.

La anticipada reunión entre Trump y Putin este viernes en Alaska se cerró sin un acuerdo para un alto el fuego en Ucrania, pero ambos líderes manifestaron su sintonía y el estadounidense calificó las conversaciones de “extremadamente productivas”.