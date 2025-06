Julia Mengolini, la nueva elegida del Presidente para descargar su furia contra periodistas mujeres

En los últimos días, cuentas vinculadas a la propaganda del gobierno nacional lanzaron una campaña de difamación contra la periodista Julia Mengolini, acusándola de mantener una relación incestuosa con su hermano. Los ataques se multiplicaron en redes sociales, con mensajes agresivos dirigidos hacia la conductora, hasta que el propio Javier Milei se sumó a la embestida, impulsada por perfiles asociados a su principal asesor, Santiago Caputo.

Luego de una intensa actividad vinculada a este tema el día sábado, este domingo el presidente Javier Milei compartió varios mensajes publicados en la res social X. En uno de ellos agregó como comentario, nuevamente: “NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LOS PERIODISTAS BASURAS (90%)”. Esta frase, en este caso utilizada contra Mengolini, se refiere a la abreviatura NOLSALP (No odiamos lo suficiente a los periodistas), para referirse al 90% de los comunicadores que él caracteriza, entre otros adjetivos, como “ensobrados”.

La periodista Nancy Pazos emitió en su programa televisivo Inteligencia Artesanal un audio que le envió Julia Mengolini para explicar su situación: “Nancy, te mando audio, no sé si viste que la última operación que me están haciendo, que me inventaron un romance con mi hermano. Y esto puede sonar gracioso y estúpido al principio, pero lo vienen sosteniendo hace más de una semana, Milei incluido. Y ahora también inventaron una carta documento para volver a ponerme en tendencia, donde yo hablo de unos videos como si fueran reales. Están haciendo unos videos con inteligencia artificial, donde estoy garchando con mi hermano, es un asco todo, el caso este, se están yendo muy a la mierda. Perdón, me quebré Nancy, no puedo más”.

La campaña en redes sociales incluye videos creados con IA e incluso imágenes falsas de denuncias radicadas en la justicia.

“Nos solidarizamos con ella”, sostuvo el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) frente a la situación. “Las campañas de difamación y hostigamiento desde el aparato paraestatal buscan copar la agenda y disciplinar al periodismo que cuestiona el modelo de ajuste y represión de este gobierno”, agregó el gremio en un posteo en su cuenta de X.

Como reacción frente a la campaña difamatoria, han aparecido numerosas expresiones de repudio y solidaridad con Mengolini. Periodistas como Ari Lijalad también se solidarizaron con la conductora: “Aguante Julia Mengolini. Nunca vamos a normalizar esta violencia. Nunca. Todo lo que insistan, más vamos a juntarnos, sostenernos y reivindicar la empatia y el amor. Se van a cansar ustedes, sepanlo”.

“Otra vez una oleada de trolls libertarios inventa cosas para atacar a Julia Mengolini. Esta vez con materiales truchados con inteligencia artificial. Estos inventos de noticias falsas tienen que ser repudiados de manera categórica, no importa a quién estén dirigidos”, sostuvo también en redes sociales la diputada nacional de Unión por la Patria, Julia Estrada.

Antecedentes

En septiembre de 2024, la organización Periodistas Argentinas presentó un informe sobre “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura” en el que denunciaban esta práctica que aseguran se ha convertido en sistemática y afecta gravemente a las comunicadoras. Participaron Nancy Pazos, Romina Manguel, María O'Donnell, Noelia Barral Grigera y Cynthia García, entre otras.

“Estos ataques desinforman, intimidan y restringen la participación de periodistas en el debate público y, como consecuencia, socavan la democracia. Preocupadas por esta limitación a la libertad de expresión planteamos la necesidad urgente de fortalecer el marco legal para proteger el ejercicio periodístico, garantizar la transparencia en el uso de algoritmos y bots, y fomentar una respuesta efectiva por parte de las empresas de medios y de las autoridades para enfrentar esta creciente amenaza”, pidió Periodistas Argentinas.

El texto citaba casos paradigmáticos de los últimos tiempos como los de Luciana Peker, Ivy Cángaro, Paula Moreno Román, Marina Abiuso, Nancy Pazos, María O'Donnell, Romina Manguel, Luisa Corradini, Silvia Mercado, Sofía Diamante, Jesica Bossi, Ángela Lerena, Cecilia Boufflet, Julia Mengolini, Mónica Gutiérrez y Delfina Celichini.

MU