Atentado contra Cristina: se acerca el tramo final del juicio y se espera sentencia a partir de septiembre

El juicio oral por el intento de magnicidio contra la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ingresó en su etapa final.

El Tribunal Oral Federal número 6 programó que a partir del 13 de agosto comenzarán los alegatos. La querella, que representa a la expresidenta, será la primera en exponer. Luego será el turno de la fiscalía, el 20 de agosto, a cargo de Gabriela Baigún, y en las jornadas siguientes las defensas de los acusados darán sus argumentos para solicitar sus absoluciones. Se espera que el tribunal quede en condiciones de dictar sentencia entre los meses de septiembre y octubre.

El acusado principal, Fernando Sabag Montiel, es representado por la defensora oficial María Fernanda López Puleio. Brenda Uliarte es representada por el defensor oficial Eduardo Chittaro, mientras que Gabriel Carrizo eligió como abogado particular a Gastón Marano.

La fiscalía recolecta los últimos testimonios para preparar su alegato. Quedan pendientes testigos, allanamientos policiales y detenciones. A su vez, el Tribunal decidió citar a algunos de los testigos propuestos sobre los que todavía había indefiniciones, como Ximena Tezanos, vecina de Cristina Fernández de Kirchner. Resta escuchar la declaración de la influencer libertaria Delfina Meza Wagner, quien tuvo un supuesto vínculo con Uriarte. Quedaba pendiente resolver si serían citadas Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, asesoras del diputado nacional por el PRO Gerardo Milman, pero el tribunal no las citará.

Ambas jóvenes estaban con el diputado en un restaurante cuando un testigo supuestamente lo escuchó decir que “cuando la maten (a CFK)” él ya “estaría camino a la costa”. En un principio, ambas declararon ante la jueza de instrucción, María Eugenia Capuchetti, no haber participado de esa escena. Sin embargo, ante las pruebas, terminaron reconociendo la reunión. Igualmente, ninguna admitió haber escuchado decir esa frase de boca de Milman.

En la fiscalía esperan recolectar información de los últimos testimonios y medidas de prueba ordenadas para concluir la investigación y plantear cuál hipótesis es más probable: si el intento de atentado ha sido una acción aislada o un hecho más complejo con varios actores políticos implicados y un entramado ideológico detrás. Aun así, el juicio se centra solo en Sabag Montiel y Uliarte, y su presunto cómplice, Carrizo.

El factor Milman

Durante mayo, el diputado Milman se desligó de la causa y cuestionó el rumbo de la investigación, luego de verse implicado en la causa porque el asesor de Unión por la Patria (UP) Jorge Abello declaró haberlo escuchado decir aquella frase.

Milman afirmó que el juicio oral en curso se refiere únicamente a los autores materiales, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, y que el expediente en el que él figura aún se encuentra en etapa de instrucción. “Es en esta instancia donde presté declaración espontánea, aclarando absolutamente todas las dudas”, sostuvo el diputado en diálogo con elDiarioAR.

Además, remarcó que no encuentra relación entre su figura y el juicio que se sigue contra los principales imputados. “Lo que espero es que se perite mi teléfono, y al no haber en él nada que me vincule a la hipótesis investigativa, se dicte mi sobreseimiento”, declaró. Por último, apuntó contra Abello, asesor del bloque peronista, a quien acusó de haber cometido falso testimonio, por lo cual lo denunció.

La querella que representa a Fernández de Kirchner rechazó los intentos de Milman de desviar su responsabilidad acusando a Abello. Sostienen que Milman presentó un teléfono sin datos, en una maniobra que entorpece la investigación. El pedido de indagatoria a Abello busca aclarar una conversación puntual, no implica encubrimiento ni obstrucción, aclararon.

ED/MC