Cristina Kirchner sobre la violencia política en su contra: “Después de la pandemia los episodios fueron in crescendo”

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este miércoles que los episodios de violencia política que culminaron con el intento de atentado en su contra fueron “in crescendo después de la pandemia” de coronavirus, y citó casos como las “guillotinas en la Plaza de Mayo, bolsas mortuorias en la Casa Rosada” y manifestaciones en su domicilio de Uruguay y Juncal, como parte de distintas protestas.

También recordó que “cada semana o cada 15 días venía una combi a mi casa de la cual bajaban señoras y señores un poco más grandes, que ponían marchas militares, insultaban un buen rato y después se iban”. Hizo notar que, después del atentado del 1 de septiembre de 2022, esos episodios cesaron.

Así lo manifestó la exvicepresidenta al declarar en calidad de testigo en el juicio que se sigue en los tribunales de Comodoro Py por el intento de magnicidio. Fernández de Kirchner prestaba declaración en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, en la causa 2998/2022 Caratulada “Sabag Montiel, Fernando André y otros s/ homicidio agravado”. Según trascendió desde su entorno, está acompañada en esta jornada por dirigentes políticos y sociales y, al terminar, se dirigirá hacia el Instituto Patria, donde se reunirá con distintas organizaciones.

El juicio empezó el 26 de junio pasado y debe definir la suerte de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, acusados en distinto grado de haber intentado el asesinato de la ex presidenta, un plan sobre el que el kirchnerismo reclama de todos modos responsabilidades políticas mayores.

Sabag Montiel, el entonces novio de Uliarte, había declarado el 26 de junio pasado que su intención había sido “matar” a la entonces vicepresidenta. Dijo que quiso hacerlo porque a su juicio, la ex mandataria es “corrupta, roba y hace daño a la sociedad”.

A la hora de hablar de los ataques en su contra, la ex mandataria dijo que la violencia fue “simbólica” y “no tan simbólica”, y sobre su condición de mujer expuso que “mujeres que hacen política hay muchas, ahora mujeres que toman la decisión de recuperar YPF, la administración de los recursos de los trabajadores, la Asignación Universal por Hijo (AUH) para disminuir la pobreza…”, al identificar en esas medidas las razones detrás del intento de “eliminarla”.

“Cuando una mujer ejerce el poder y no lo hace en el sentido de lo que quieren los sectores de poder en argentina, eso genera violencia, salvo que seas una mascota del poder. Y la verdad que para mascota del poder no sirvo, no serví ni serviré nunca”, sostuvo.

Sobre los hechos del 1 de septiembre, Fernández de Kirchner relató: “Ese día llegamos a eso de las 21.50, bajo y empiezo a recorrer para saludar, gente que me llevaba libros, y en un momento dado como que me revolean un libro. Se ve que alguien tuvo algún problema y yo me agacho a recogerlo. Lo agarro y se lo devuelvo, y ahí veo como un tumulto sobre la vereda de Juncal, pero como había habido el día anterior un problema con un chico de Rappi que se había peleado con la custodia, no le presté atención. Seguí la recorrida porque había gente que venía de zonas como Mendoza”.

La ex presidenta reseñó que “cuando subo al ascensor uno de mis secretarios, Diego Bermúdez, me pregunta si había escuchado un click. Subimos, él se puso en seguida a hablar por teléfono y me confirma que sí, que había sido un arma, que el arma estaba pisada y que habían capturado a la persona que la empuñaba. Ahí me sentó a mirar televisión y no habrán pasado 20 minutos cuando veo la imagen del arma empuñada, gatillando, la imagen que recorrió el mundo.

Sobre los acusados, dijo que “sería muy ingenuo de su parte pensar” que “las tres personas que están sentadas ahí son las que planificaron esto”. Y lanzó: “Imaginen que el atentado hubiera sido contra Mauricio Macri, o contra algún sector de la derecha, y aparece alguien de La Cámpora diciendo ‘Lo vamos a matar’”.

Al respecto, insistió que “solamente en la hipérbole argentina puede suceder lo que está sucediendo, que cuando entra mi persona a un rol de acusada o víctima se queman a todos los Códigos Penales, y van por todo”.

Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo están acusados como autor, partícipe necesaria y partícipe secundario, respectivamente, del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego. Además de Sabrina Namer, el tribunal está compuesto por los jueces Adrián Grunberg e Ignacio Fornari.

El llamado del Papa

En su declaración la expresidenta recordó que el 2 de septiembre de 2022, después del intento de asesinato, la llamó el papa Francisco y le dijo que “toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal”. “La estigmatización, el insulto, el agravio, el querer exterminar al otro, no ganarle las elecciones, sino exterminarlo…”. Y, en referencia al diputado del PRO Gerardo Milman, vinculado con los agresores, se preguntó “cómo un diputado de la Nación puede afirmar: ‘Sin Cristina hay peronismo y sin peronismo hay Argentina”.

También había hecho énfasis, antes, en las sospechas de un supuesto diálogo de Milman en el bar Casablanca, donde le habría dicho a sus interlocutores “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”. A la luz de los hechos posteriores, Cristina Kirchner definió a Milman como “una suerte de Nostradamus”, que debe tener asistencia de “las fuerzas del cielo”.Críticas al proceso judicial

“Diferentes voces vienen sosteniendo que este juicio juzga lo que se ve en las cámaras de TV, dejando afuera la investigación de los autores intelectuales, vínculos políticos y financiamiento del atentado”, advirtieron desde el Instituto Patria. La defensa de la ex mandataria también reprochó que “nunca se profundizó la investigación sobre las supuestas organizaciones políticas que rodeaban a los atacantes”.

“Se trata de organizaciones ultraviolentas que nacieron meses antes del atentado, recibieron financiamiento político y desaparecieron al día siguiente del atentado”, advirtieron desde el entorno de la ex mandataria.

En el juicio se intentan esclarecer los hechos ocurridos en la puerta de la casa de Cristina Kirchner y, para ello, el Tribunal Oral Federal N° 6 convocó a casi 300 testigos.

Ese extenso listado incluye a figuras políticas, personal de seguridad, personas del entorno de los acusados y expertos en diversas áreas.

La lista también incluye a expertos forenses, analistas de inteligencia y testigos presenciales que pueden aportar detalles cruciales sobre los eventos y las motivaciones detrás del ataque.

Debido a la cantidad de testigos y la complejidad del caso, se espera que el juicio se extienda entre seis meses y un año.

Las audiencias se llevan a cabo los días miércoles en los tribunales de Retiro, bajo la supervisión de los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari.

