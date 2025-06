La Justicia declaró inconstitucional el DNU de Milei que limitaba el derecho a huelga

La Justicia le dio un golpe al DNI de Javier Milei que limitaba el derecho a huelga. El Juzgado Nacional del Trabajo N° 3, a cargo de la jueza Moira Fullana, la misma magistrada que días atrás suspendió la eliminación del Día del Trabajador Estatal que había dispuesto el Gobierno a través de otro decreto, hizo lugar este lunes al amparo presentado por la CGT y declaró inconstitucional a los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025 de mayo pasado que imponía restricciones al ejercicio del derecho a huelga en numerosas actividades.

La norma, que incorporaba a la marina mercante como “servicio esencial” y modificaba el artículo 24 de la Ley 25.877 (reguladora de los conflictos colectivos), había sido suspendida por el mismo tribunal a comienzos de junio y ahora fue declarada inválida por violar principios constitucionales fundamentales.

La decisión de la jueza Fullana se basó, por un lado, en la invalidez formal del decreto dado que se dictó mientras el Congreso estaba en pleno funcionamiento, lo que contradice el requisito de “circunstancias excepcionales” exigido por el art. 99, inc. 3 de la Constitución. Además, en esa línea, dijo que el Poder Ejecutivo no justificó suficientemente la “necesidad y urgencia” que habría impedido el trámite legislativo ordinario. Además, el control posterior por parte del Congreso —previsto en la Ley 26.122— no se cumplió, ya que la Comisión Bicameral no emitió dictamen en los plazos legales, consignó el sitio Palabras del Derecho.

Además, la magistrada también consideró que la norma vulneró la libertad sindical ya que el DNU ampliaba restrictivamente la lista de servicios esenciales, limitando el derecho de huelga en sectores como la marina mercante. La CGT argumentó que esto violaba tratados internacionales (Convenio 87 de la OIT, CADH) y el art. 14 bis de la Constitución, que garantiza la libertad sindical. Además, recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte contra definiciones extensivas de “servicios esenciales”, ya que pueden debilitar derechos laborales.

A su vez, como otro argumento, la jueza consideró que el Ejecutivo incurrió en usurpación de facultades legislativas dado que se pretendió reemplazar al Congreso en la modificación de leyes. Sostuvo que el DNU no solo agregó un servicio esencial, sino que sustituyó un artículo completo de una ley, algo que excede las atribuciones constitucionales del Ejecutivo.

La jueza declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 3 del DNU 340/2025, impuso las costas al Estado Nacional y fijó honorarios para las partes. La decisión refuerza la doctrina de que los DNU no pueden usarse para eludir el debate democrático en el Congreso, especialmente cuando afectan derechos fundamentales.

Para la CGT, el DNU de Milei era “un horror”

Al salir publicado el decreto en el Boletín Oficial a fines de mayo, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), había criticado con dureza la decisión de la gestión libertaria por generalizar las actividades esenciales y restringir el derecho de huelga, y calificó como “un horror” que el Gobierno impulse iniciativas de este tipo que van en contra de la Constitución.

“El derecho de huelga es un derecho constitucional y es un horror lo que quiso hacer el Gobierno, que es un ‘revival’ del DNU 70/23 que también fue declarado inconstitucional” afirmó Rodríguez en aquella oportunidad.

El dirigente del gremio estatal sostuvo que la posibilidad de recurrir a una huelga “además de la Constitución está en innumerables normas internacionales a las que la Argentina adhirió”, y puntualizó que “están también contempladas las excepciones, como en la guardia de hospitales o en ciertos elementos educativos”.

Calificó al actual Gobierno como “una gestión pésima”, y dijo que el objetivo es “destruir los salarios”, porque “esta política funciona con el dólar planchado y el salario destruido y sin poder adquisitivo”, pero vaticinó que “esto tiene una duración bastante corta porque ya está habiendo reacciones, como lo vimos en el hospital Garrahan”.

“La CGT en varias ocasiones buscó el diálogo, el consenso y la negociación, pero las pocas veces en que nos han convocado lo que se promete en una mesa de diálogo luego no se cumple y nos ha llevado a que hayamos generado planes de acción desde el año pasado, y esto va a seguir recrudeciendo si no hay un cambio concreto”, agregó.

Asimismo, criticó la actitud del Poder Ejecutivo de no homologar paritarias que superen el 1% de aumento mensual. “Hay un incumplimiento absoluto de lo que significa una negociación colectiva, que es entre partes y al ponerse de acuerdo existe la libertad para que esa decisión se implemente. No puede el Gobierno meterse unilateralmente en esta situación y disponer otra cosa”, señaló.

