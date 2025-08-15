La conductora Karen Reichardt será candidata a diputada nacional por LLA

Como todas las fuerzas políticas por estas horas, el partido oficialista La Libertad Avanza (LLA) ultima las listas para las elecciones del 26 de octubre. Entre sus nombres seleccionados, figura el de la conductora televisiva Karen Reichardt. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes partidarias, Reichardt acompañará a José Luis Espert en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

Así, a los 56 años, Reichardt dará el salto a la política de la mano de LLA para defender el proyecto del presidente Javier Milei. Fue ícono televisivo de los 90, construyó su popularidad como modelo, actriz y conductora, y que en los últimos años orientó parte de su actividad a causas vinculadas al proteccionismo animal.

Su carrera se inició a finales de los 80, cuando Raúl Portal la invitó a participar en NotiDormi. Desde allí pasó a otros programas de televisión, aprovechando la estética provocadora de la época, como el “cola less”, con el que obtuvo notoriedad. Participó en ciclos como Peor es nada, junto a Marixa Balli y María Fernanda Callejón, y en la parodia Brigada Cola, con Emilio Disi y Guillermo Francella. Su figura quedó estampada en la tapa de la famosa revista Playboy en 1992 junto a María Fernanda Callejón.

En cine participó de comedias como Tachero nocturno (1993) y Pasión de multitudes (1995). Reichardt siempre afirmó que no se arrepiente de ninguno de sus trabajos.

Tras un período fuera del foco mediático, en 2003 creó Fanáticas, un programa de cable, en el que las mujeres hinchas de los grandes equipos de fútbol, analizaban la fecha. Ella representaba a River. El ciclo duró hasta 2010.

En 2014 denunció públicamente conductas inapropiadas del actor Tristán durante rodajes y funciones teatrales compartidas.

En 2015 sumó un nuevo perfil como defensora del bienestar animal, con el lanzamiento de una marca de ropa para perros y la conducción del programa Amores Perros. Este ciclo debutó en América TV; y en 2025, gracias a su cercanía con el presidente, desembarcó en la Televisión Pública, con emisiones semanales dedicadas a la adopción y el buen trato de los animales.

En el ámbito político, desde el inicio de la administración de Javier Milei mostró en sus cuentas de X y otras plataformas mensajes de respaldo al mandatario y a referentes de La Libertad Avanza. En los últimos meses, sus publicaciones se enfocaron en las elecciones legislativas de medio término, con especial atención a la competencia en la provincia de Buenos Aires.

En las últimas horas posteó “bonaerenses despierten”.

MP