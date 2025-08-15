Milei lanzó la campaña bonaerense con la apropiación de las consignas de los derechos humanos y críticas a Kicillof

Dos horas más tarde de lo previsto, el presidente Javier Milei y su hermana Karina encabezaron el lanzamiento de los candidatos para la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. El Club Atenas de La Plata fue el escenario elegido para el evento en el que el Presidente llamó a “ponerle un freno” al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al “maldito kirchnerismo”. La TV Pública lo transmitió.

Durante su discurso, el Presidente afirmó que el kirchnerismo “ha convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional” y que el distrito “debería ser punta de lanza de la riqueza nacional pero fue transformada un reducto de atraso”.

“Han convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional”, insistió y afirmó que el peronismo “tiene miedo de que lo aplasten los violetas”, en referencia a LLA.

Asimismo, cuestionó la decisión de Kicillof de haber desdoblado la elección para el 7 de septiembre. “Quieren que los bonaerenses de bien se queden en la casa, para que solo vayan a votar sus ñoquis y la elección la decida el aparato”, acusó. “No es casualidad que los intendentes vayan de candidatos, a pesar de que no tengan ninguna intención de asumir, lo cual es un fraude moral”, añadió.

Una de las figuras de la noche fue el expolicía boanerense, Maximiliano Bondarenko, quien deberá pelearle al kirchnerismo en uno de sus bastiones, la Tercera Sección electoral.

“Miremonos entre nosotros, porque quizás mañana, por la inoperancia de un gobernador, alguno de nosotros no esté”, dijo, como era de esperar en un discurso centrado en la inseguridad. “El 7 de septiembre sientanse empoderados como un soldado de San Martin para cuidar ese voto”, pidió y luego remató: “Ustedes los van a sacar”. No hizo falta que dijera a quien. Todos allí sabian que hablaba del kirchnerismo.

Como ya ocurrió con Milei y su bandera con los candidatos, Bondarenko terminó gritando: “Kirchnerismo, nunca más”.

Tras presentar a todos los candidatos, siguió el turno de Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en la provincia. “Este es el equipo del Presidente para derrotar al kirchnerismo”, anunció y luego otra alusión a una consigna vinculada a los derechos humanos: “Nosotros le tenemos que poner el punto final al kicherismo”, en referencia a la ley que determinaba un plazo para las acciones penales contra represores.

