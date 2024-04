Unión por la Patria pidió una sesión especial para tratar el mega DNU de Milei

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió formalmente ante la Cámara de Diputados una sesión especial para el próximo martes 30 de abril.

El objetivo es tratar el “DNU Para la Reconstrucción de la Economía Argentina” firmado por el presidente Javier Milei.

El pedido entró con las firmas de Martínez y del resto de los integrantes del bloque para el martes a las 11.

Desde Unión por la Patria dijeron a elDiarioAR: “La sesión es 24 horas después a la sesión de ley Bases. Supuestamente el Gobierno tiene todo más ordenado, así que no vemos que se repita el mismo debate con la misma intensidad que hace tres meses atrás. Menem tiene que convocar a las dos sesiones, si le falta un poco de tiempo para terminar la primera puede correr la segunda”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había convocado ayer a una sesión especial para este lunes a partir del mediodía, pero estaba previsto seguir deliberando hasta la medianoche y retomar el martes tras un cuarto intermedio, para dedicarle una segunda jornada completa al tratamiento de la ley ómnibus y la Ley de Medidas Fiscales.

Con el pedido de sesión de Unión por la Patria, de alguna manera “el diablo mete la cola” porque obligaría al oficialismo a apurar la votación de una ley Bases que en febrero pasado demandó tres jornadas completas, y se ordenó la vuelta a comisión cuando apenas se habían discutido un par de artículos e incisos.

“No es tan complicado. Nosotros ya pensábamos convocar. Ellos pusieron el lunes a las 11, que es un horario muy temprano y nosotros lo ponemos 24 horas después. No hay ninguna cosa rara”, justificaron en diálogo con Noticias Argentinas fuentes de la presidencia de la bancada de UP, con picardía, simulando naturalidad y jugando al despiste.

Para el oficialismo, se trata de una argucia de Unión por la Patria, propia de las mañas que virtuosamente el peronismo supo construir a lo largo de décadas de gimnasia parlamentaria. “A primera vista pareciera para entorpecer”, conjeturó una alta fuente del bloque de la UCR, quien a título personal esbozó una primera lectura de la jugada de Martínez.

“Todos sabemos que la sesión convocada para el lunes a partir del mediodía se va a extender hasta el martes, y la prioridad ahora es aprobar la ley bases y el paquete fiscal”, agregó.

Sin embargo, desde Unión por la Patria se despegan de las suspicacias. “No lo veo al oficialismo tan deshilachado como en enero y febrero. Si supuestamente tienen el tema más prolijo, ¿por qué no podrían avanzar más rápido esta vez?”, contestaron, dando a entender que La Libertad Avanza y sus socios de la oposición colaboracionista tienen tiempo suficiente para liquidar la votación durante el lunes o a más tardar la madrugada del martes.

Ayer durante el plenario de comisiones en que se dictaminó la ley ómnibus, Martínez había anticipado que durante este viernes iba a enviar una nota a Menem para pedir formalmente una sesión especial para tratar el “DNU Para la Reconstrucción de la Economía Argentina” firmado por el presidente Javier Milei.

En el final de su discurso, Martínez esgrimió: “Le quiero decir a algunos diputados que se escandalizaban el 20 de diciembre cuando el presidente de la Nación emitió el DNU 70/23, que esperamos, ansiamos, deseamos que el mismo apuro que tienen hoy lo demuestren para cuando convoquemos en las próximas horas a una sesión especial donde podamos rechazar el DNU 70/23”.

En un desafío a la oposición dialoguista que firmó el dictamen de mayoría del oficialismo, el santafesino les pidió que “si dan quórum a esta atrocidad (por la Ley Bases), den quórum al rechazo del DNU 70/23”.

“No se escondan, no falseen la realidad, no miren para el costado. Si van hacer añicos a la democracia y la economía argentina con la ley Bases, permítanse al menos tener una disidencia y vengan a construir el quórum y a votar en contra del DNU que está haciendo pelota la vida de 45 millones de argentinos”, lanzó.

El pedido de sesión especial encabezado por Martínez lleva las firmas de casi la totalidad del bloque de 99 integrantes de Unión por la Patria, la primera minoría y la bancada opositora más numerosa.

Ahora queda en manos de Menem la decisión de dar lugar a la solicitud o buscar algún vericueto reglamentario para rechazarla.

Para un importante diputado de Unión por la Patria con el que NA tuvo contacto, “no se trata de una cuestión de predisposición”, sino que el riojano está obligado a convocar a la sesión.

Más allá de la seguridad que transmite UP respecto a este criterio, no queda claro que es lo que va a hacer Menem, ya que podría argumentar que hay otra sesión desarrollándose y que no se pueden superponer.

En el caso supuesto de que la sesión por el DNU 70 quedara habilitada, Unión por la Patria tendrá la colaboración asegurada para el quórum de los cinco diputados de la izquierda, y posiblemente también los dos socialistas santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein.

“A partir de ahí hay que construir y laburar” para conseguir mayorías, destacó el diputado consultado por este medio.