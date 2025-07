Murió a los 67 años Michael Madsen, actor talismán de Tarantino en películas como 'Reservoir Dogs' y 'Kill Bill'

Michael Madsen, actor taslimán de Quentin Tarantino en películas como Reservoir Dogs y Kill Bill, murió a los 67 años en su casa de Malibú, tal como confirmó a los medios de EEUU su representante. El actor sufrió un paro cardiaco y fue encontrado sin vida en su domicilio la mañana de este jueves.

“En los últimos dos años, Michael Madsen estuvo realizando una labor increíble en el cine independiente y estaba deseando empezar este nuevo capítulo en su vida. Michael también se preparaba para publicar un nuevo libro titulado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, actualmente. Michael Madsen fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, a quien muchos extrañaremos”, declararon en un comunicado conjunto los representantes de Madsen, Susan Ferris y Ron Smith, y la publicista Liz Rodriguez.

El actor, que el año pasado había sido detenido por violencia doméstica, saltó a la fama gracias a Tarantino, que vio en sus facciones y su aspecto de tipo duro a uno de los protagonistas de Reservoir Dogs (1992), su debut en la dirección. Madsen, hermano de la también actriz Virginia Madsen, encarnó al violento e impredecible Mr. Blonde. Suya es una de las escenas más emblemáticas del filme, en la que Madsen derrocha carisma bailando el mítico Stuck in the middle with you de Stealers Wheel ante un hombre atado en una silla, al que finalmente cortará la oreja con una navaja.. Como suele ocurrir con Tarantino, lo convirtió en uno de sus actores fetiche. Parte de su familia cinéfila.

De hecho, el cineasta quería que él diera vida al mítico Vincent Vega en Pulp Fiction. Madsen tuvo que rechazar la propuesta, ya que se encontraba rodando el wéstern Wyatt Earp a las órdenes de Lawrence Kasdan. Finalmente, fue John Travolta quien dio vida a un personaje que, como el Mr. Blonde, es historia del cine.

Pero Tarantino nunca se olvidó de él. Aunque tuvieron que pasar años para que Madsen volviera a trabajar junto al director. Lo hicieron de nuevo en Kill Bill Volumen 2 (2004), donde dio vida a Budd, también comocido como Serpiente de Casabel, uno de los nombres en la lista de la venganza que ejecutará Uma Thurman. Ocho años después volverían a trabajar juntos en la revisión del western Los odiosos ocho (2012) y también en la, hasta ahora, última película del director, Érase una vez en Hollywood (2019).

Aunque fue Tarantino quien le dio la popularidad, antes ya había hecho pequeños papeles en series de televisión como Miami Vice, y algún personaje más importante en cine. En 1991 participó en Thelma y Louise y en The Doors, la biopic de Jim Morrison dirigida por Oliver Stone, y dos años más tarde sería uno de los personajes principales del éxito familiar Liberena Willy, donde daba vida al padre adoptivo del protagonista. También estuvo en su secuela dos años después.

Aunque tras Reservoir Dogs parecía que su proyección sería imparable, su carrera quedó más vinculada a proyectos cercanos a la serie B, lo que no impidió que, de vez en cuando, protagonizara algunos de los proyectos más deseados de Hollywood. Fue el caso de Donnie Brasco (1997), el drama mafioso de Mike Newell donde actúa junto a Al Pacino y Johnny Depp, o la adaptación que Robert Rodríguez hizo de Sin City, el mítico cómic de Frank Miller en 2005.

Trabajador incansable su filmografía suma más de 320 trabajos, y en la base de datos IMDb, aparecen hasta 18 proyectos pendientes de estreno que harán que todavía se pueda disfrutar de Michael Madsen en la pantalla durante mucho tiempo.