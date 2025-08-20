EE.UU. evalúa dar apoyo aéreo a Ucrania como garantía de seguridad para la paz con Rusia

EE.UU. ve como una “opción” suministrar apoyo militar aéreo a Ucrania como parte de las garantías de seguridad para el acuerdo de paz con Rusia, según señaló hoy la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Las declaraciones de Leavitt se producen al día siguiente de la reunión de DonaldTrump con los mandatarios europeos de la llamada coalición de voluntarios, en la que también participó el propio Volodímir Zelenski.

Sobre la fecha del encuentro entre el líder ucraniano y el presidente ruso, Vladímir Putin, que Zelenski dijo el lunes que esperaba que se produjese en las próximas dos semanas, Leavitt dijo que ambos líderes mostraron ahora su disposición al encuentro, y que Trump lleva apostando por esa vía de negociación bilateral “desde el principio”.

Aunque el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo también hoy que tal reunión se tendría que preparar “minuciosamente”, una información del medio Politico señala que Putin planteó al estadounidense en su último encuentro que fue el propio mandatario ruso el que propuso organizarlo sin la participación de Trump. “No tienes que venir, quiero verlo cara a cara”, señala una fuente citada por el medio, un alto cargo del Gobierno de Trump.

Pero Putin también sugirió que la reunión se celebre en la misma Moscú, según dos fuentes citadas por AFP, que señalan que Zelenski rechazó tal ubicación. Ginebra y Budapest son otras de las posibles ubicaciones para la cita que han trascendido.

Las garantías de seguridad sobre el terreno, más allá del potencial apoyo externo estadounidense, pasan por el despliegue de tropas europeas. Tanto Reino Unido como Francia ya se mostraron dispuestos la pasada primavera a enviar tropas de paz a Ucrania de cara a un escenario posterior a la finalización del conflicto.

El compromiso acarrea también que Europa financie la adquisición por parte de Ucrania de armamento estadounidense por valor de 90.000 millones de dólares.