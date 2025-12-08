Zanella presentó Motori y redefinió su estrategia hacia la media y alta gama

Con más de siete décadas en la industria y en el marco de su proceso de rebranding, la compañía reafirmó su legado italiano con una nueva identidad visual, tecnológica y conceptual, alineada con el claim “Da Sempre, Per Sempre”.

“Zanella está evolucionando hacia un rol más competitivo, moderno y exigente. Motori es el primer gran paso hacia ese futuro, acompañando a usuarios que buscan performance, diseño y experiencias superiores”, expresó Facundo Lippo, director comercial de Grupo Zanella.

Motori: la nueva alta gama del grupo Zanella

La presentación de Motori fue el punto central del evento y marca el ingreso del grupo a una nueva etapa de productos premium. La submarca introduce una identidad completamente nueva dentro del portfolio Zanella, con un perfil orientado a la performance, el diseño de inspiración europea y una calidad superior pensada para un usuario más exigente.

Su primer modelo, la Motori RTZ 500, irrumpe en el segmento Adventure con una propuesta que combina potencia, tecnología y equipamiento de última generación, convirtiéndose en la primera marca nacional en ofrecer un modelo en esta categoría. En cuanto a matización, la Motori RTZ 500 se encuentra impulsada por un motor bicilíndrico de 486 cc refrigeración líquida, que entrega 47 HP y 43 Nm de torque, ofreciendo una respuesta óptima tanto en ciudad como en ruta y en terrenos más desafiantes.

A su vez, la Motori RTZ 500 se encuentra equipada con sistema de suspensión KYB, delantera invertida regulable que permite adaptarse a distintos estilos de conducción y superficies. Se complementa con frenos J.Juan y un ABS BOSCH de doble canal con opción de desconexión trasera, pensado para uso off-road. Para asegurar estabilidad y precisión en curvas y terrenos mixtos, suma neumáticos Pirelli tubeless de 19“ (delantero) y 17” (trasero).

En materia tecnológica, integra una pantalla TFT vertical de 7 “ estilo”rally“, moderna y de lectura rápida, con sistema de Conectividad MirrorLink por Bluetooth, junto con iluminación full LED que garantiza máxima visibilidad en todo momento. Su frontal alto, asiento de alto confort, cubrepuños y portaequipaje trasero completan una ergonomía y equipamiento que refuerzan su espíritu aventurero y la posicionan como una alternativa de alta gama al alcance de un público exigente.

Zanella amplía su oferta y crea categoría en Argentina

La marca presentó dos modelos que consolidan su salto de cilindrada y tecnología, incluyendo una novedad que inaugura un segmento inédito en el país.

Cruiser 200 ADV GT: Una propuesta touring con espíritu urbano, orientada a quienes buscan mayor confort para el uso cotidiano. Incorpora tablero digital de 5’’ y llave keyless, y cuenta con motor 172cc, EFI, suspensión de mayor recorrido, luces full LED y frenos CBS , aportando seguridad y una experiencia de conducción más sólida que la de un scooter tradicional.

Una propuesta touring con espíritu urbano, orientada a quienes buscan mayor confort para el uso cotidiano. Incorpora , aportando seguridad y una experiencia de conducción más sólida que la de un scooter tradicional. Cruiser 300 ADV EXTREME: Se posiciona como el primer Scooter ADV premium de una marca local, preparado para la ruta y el terreno off road, con prestaciones de nivel superior y diseño adventure. Equipado con motor 300cc EFI, 25HP y refrigeración líquida, suma suspensiones KYB, llantas multirayo, sistema ABS, y un equipamiento destacado para viajes: calienta puños, sensor de presión de neumáticos, pantalla TFT de 5,5’’, llave keyless y gran capacidad de carga.

Ceccato renueva su legado neoclásico

La submarca de estilo clásico presentó dos modelos que fusionan herencia y tecnología contemporánea:

Ceccato Roadster 500, equipada con motor bicilíndrico 486 cc, horquilla invertida regulable y estética neoclásica premium. Ceccato Andina 300, ágil y deportiva para uso urbano versátil.

Una nueva etapa para Zanella

La compañía cierra el 2025 consolidando una oferta más diversa y competitiva, elevando su propuesta de diseño, experiencia de manejo y presencia en segmentos superiores.

“No es una transformación solo estética o de producto. Es una nueva forma de entender la movilidad, con más diseño, tecnología y calidad al alcance de los usuarios argentinos.”, concluyó Roxana Lopez Horn, gerenta de Marketing Corporativo de Grupo Zanella.