La canasta navideña subió 27% y crece la dependencia de promociones para llegar a las fiestas

La canasta navideña registró este año un incremento del 27% respecto de 2024, mientras que la decoración tradicional aumentó un 12%, según un relevamiento elaborado por la consultora Focus Market. El estudio sostiene que, pese al encarecimiento, las variaciones resultan “acotadas” y dependen del origen de cada producto, especialmente en un contexto de apertura comercial y volatilidad cambiaria.

En el segmento de decoración, los mayores ajustes se observaron en los pesebres de nueve piezas (+28%), los juegos de luces cálidas LED (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%). En contraste, algunos artículos mostraron bajas interanuales, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%). Con estos movimientos, el costo total de los ocho productos analizados pasó de $377.504 a $423.955.

En cuanto a los alimentos típicos, lideran las subas la torta española de frutos secos (+47%), el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%). Del otro lado, el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas de maní (+7%) y el champagne (+1%) figuran entre los que menos variaron. Así, el valor promedio de los doce productos relevados ascendió de $75.013 en 2024 a $95.401 este año.

El informe advierte que “dos de los tres productos que más aumentaron son importados”, lo que explica la mayor sensibilidad al tipo de cambio y la disponibilidad de stock. En cambio, la mayor competencia externa contribuyó a moderar los precios en varias categorías de decoración.

El comportamiento de compra también refleja la presión del bolsillo: el 74% de los consumidores declara elegir principalmente promociones y descuentos, seguido por quienes buscan financiamiento en cuotas (9%) y quienes priorizan beneficios por pago con débito o QR (7%). Las compras, además, se concentran en plazos cortos: el 44% se organiza una semana antes, el 27% un mes antes y el 21% espera al último fin de semana previo a las fiestas.

En materia de pagos, el 61% recurre a la tarjeta de crédito, mientras que un 16% aguarda el cobro del aguinaldo y un 12% utiliza rendimientos de cuentas remuneradas. Para Damián Di Pace, director de Focus Market, este comportamiento confirma que “el foco en las promociones y el financiamiento evidencia un mercado más maduro y competitivo”, y anticipó que las estrategias con descuentos fuertes y planes accesibles serán determinantes para traccionar las ventas de fin de año “sin perder de vista la realidad económica”.

Con información de NA

LN