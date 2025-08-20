eldiario.es
Piden la detención de García Furfaro y otras 24 personas por el fentanilo contaminado

  • Carlos Nayi, representante legal de cinco familias de víctimas, solicitó la aprehensión de los implicados porque “han tenido directa o indirecta vinculación con los eventos anoticiados”.

El empresario Ariel García Furfaro
Un abogado cordobés pidió la detención del empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, y otras 24 personas vinculadas al fentanilo contaminado que provocó 96 muertes.

El letrado Carlos Nayi, representante legal de cinco familias de víctimas por el opioide adulterado, solicitó la aprehensión de los implicados porque “han tenido directa o indirecta vinculación con los eventos anoticiados” y por los resultados del análisis del Cuerpo Médico Forense que detectaron un “nexo concausal” del fármaco en el desenlace fatal.

