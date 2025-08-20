El Gobierno descarta pedirle la renuncia al ministro de Salud por el caso del fentanilo contaminado: “No tiene responsabilidad”

En medio de la conmoción por las muertes vinculadas al suministro de fentanilo contaminado en distintos hospitales de todo el país, el Gobierno descartó cualquier posibilidad de pedirle la renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones, foco de las críticas opositoras y hasta mileístas como el conductor Alejandro Fantino. La posición de Javier Milei la transmitió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien defendió la actuación de la cartera sanitaria y aseguró que el funcionario “no tiene ninguna responsabilidad en este tema”.

“Está tratando el tema la Justicia. El juez Kreplak está investigando junto a los fiscales. Estamos al tanto de todo y el ministro de Salud tiene perfectamente en claro cómo es el tema, está colaborando y tomó medidas”, afirmó Francos este martes en declaraciones radiales. Y agregó: “El ministro Lugones seguro que no tiene ninguna responsabilidad. De ninguna manera presentó la renuncia, porque no lo hace: no tiene ninguna responsabilidad en este tema”.

El jefe de Gabinete insistió en que el origen de la crisis se remonta a un manejo irregular del laboratorio privado HLB Pharma. “Viene de hace mucho tiempo el tema con una persona que generó una fortuna, nadie sabe cómo, y no estaba en condiciones de llevar el laboratorio adelante”, sostuvo Francos, en alusión a García Furfaro, empresario farmacéutico investigado por la Justicia. Como ejemplo de sus contactos, el funcionario recordó que Furfaro “viajó en el avión presidencial que iba a buscar las vacunas Sputnik a Rusia, eso revela otro nivel de contacto”. Milei vinculó públicamente a Furfaro con el kirchnerismo y apuntó contra el juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal n.° 3 de La Plata, por ser hermano de Nicolás Kreplak, ministro de Salud de Axel Kicillof.

La polémica pública

El Gobierno salió así al cruce de las críticas que se multiplicaron en los últimos días. Una de las más resonantes fue la del periodista Alejandro Fantino, quien desde su programa en el steaming Neura pidió la renuncia de Lugones al considerar que el ministerio no reaccionó con la celeridad necesaria frente a las casi cien muertes por el fentanilo contaminado.

La intervención del conductor alimentó el debate en redes sociales y en la arena política sobre el alcance de la responsabilidad del ministro. Días antes Fantino había logrado un éxito político en el Gobierno: ubicó a su socio en Neura Sergio “Tronco” Figliuolo como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la lista bonaerense que encabeza José Luis Espert.

En la Casa Rosada, sin embargo, la estrategia es cerrar filas en torno a Lugones y derivar el foco a la investigación judicial. “Hay que iniciar los sumarios correspondientes y hacer la denuncia que haya que hacer”, remarcó Francos en radio Mitre, al tiempo que subrayó que el ministerio ya está trabajando en coordinación con la Justicia y con los equipos de fiscalía.

El avance de la investigación

Un informe del Cuerpo Médico Forense constató que en 12 de las 20 historias clínicas de pacientes muertos por la inoculación del fentanilo contaminado hubo un “nexo concausal” del opioide, desarrollado por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., que incidió en el desenlace fatal.

El peritaje se llevó a cabo en base al lote Lote 31202 realizado el 18 de diciembre de 2024 y adulterado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, y constató “un factor agravante significativo de la condición clínica del paciente portador de un cuadro clínico complejo con múltiples comorbilidades y contribuyó al desenlace fatal”.

Los especialistas señalaron que el fármaco contaminado estaba presente en la sangre de los fallecidos, los cuales son 87 confirmados, mientras que otros 9 se encuentran bajo investigación.

El análisis se llevó a cabo en nueve historias clínicas de los siguientes centros de salud: Hospital Italiano de Rosario; Hospital Italiano de La Plata, Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario; Sanatorio Parque de Rosario; Sanatorio Parque de Entre Ríos; Sanatorio Cullen de Santa Fe y el Instituto Dupuytren Traumatología y Ortopedia.

MC