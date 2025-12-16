Una familia de la Ciudad de Buenos Aires necesitó más de 2 millones de pesos para ser de clase media durante noviembre

Una familia tipo necesitó más de $2 millones para ser considerada de clase media durante el penúltimo mes del año, según indicó el informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba).

Particularmente, una familia necesitó $2.076.905 durante noviembre para ser considerada de clase media. La misma está compuesta por una mujer y un varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años, según el cálculo que utilizó el Idecba.

En cuanto a la línea de la pobreza, una familia tipo requirió más de $1.308.061 durante el penúltimo mes del año para no quedar por debajo de ese umbral. Contra octubre aumentó 2,3%.

El dato corresponde a la Canasta Básica Total (CBT) que elabora el Instituto. En cuanto a la indigencia, correspondiente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la medición se situó en $703.325.

El Sistema de Canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires, diseñado en 2008 por el Idecba, mide la capacidad de acceso de los hogares porteños para cubrir un conjunto de bienes y servicios compatible con el estándar de vida de la población de la Ciudad. Desde 2011, las canastas del Sistema se valorizan utilizando los precios de la Ciudad de Buenos Aires y se publican resultados mensualmente.

El dato de inflación de la Ciudad trepó al 2,4% en noviembre y acumuló un alza del 28,3% en el año, explicado principalmente por las subas en las divisiones de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Transporte; Restaurantes y hoteles; Recreación y cultura. En conjunto, explicaron el 70,4% del alza del Nivel General.

Distintos estratos sociales

El Instituto porteño divide en seis estratos sociales:

Hogares en situación de indigencia: el ingreso total mensual no cubre la CBA (menos de $703.325).

el ingreso total mensual no cubre la CBA (menos de $703.325). Hogares en situación de pobreza no indigente: el ingreso total mensual no cubre la CBT (menos de $1.308.061) pero sí la CBA.

el ingreso total mensual no cubre la CBT (menos de $1.308.061) pero sí la CBA. Hogares no pobres vulnerables: el ingreso total mensual alcanza la CBT pero no cubre la Canasta Total (CT), valuada en $1.661.524.

el ingreso total mensual alcanza la CBT pero no cubre la Canasta Total (CT), valuada en $1.661.524. Hogares sector medio frágil: el ingreso total mensual se ubica entre $1.661.524 y $2.076.905.

el ingreso total mensual se ubica entre $1.661.524 y $2.076.905. Hogares sector medio “clase media”: el ingreso total mensual se ubica entre $2.076.905 y $6.646.096.

el ingreso total mensual se ubica entre $2.076.905 y $6.646.096. Hogares sector acomodado: el ingreso total mensual supera los $6.646.096.

Por encima del nivel nacional

Tomando los datos de la CBA y CBT del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), los indicadores que difunde el Idecba se ubicaron por encima del promedio general.

En noviembre, la CBA se ubicó en $566.364 y la CBT en $1.257.329 para una familia tipo de cuatro integrantes. Esto demuestra el costo de vida elevado que presenta la Ciudad en comparación con el resto del país.

