En vivo: Diputados debate los vetos de Milei a leyes sociales

Diputados vive una sesión cargada de tensión política. En el recinto se debate si se rechazan los vetos de Javier Milei a leyes de fuerte impacto social: la emergencia en discapacidad, la suba de las jubilaciones con un bono más alto y la prórroga de la moratoria previsional. También se discute la asistencia a Bahía Blanca tras las inundaciones y reclamos de los gobernadores por la coparticipación y los Aportes del Tesoro Nacional.

El oficialismo intenta trabar el temario con argumentos reglamentarios, mientras que la oposición consiguió el quórum con el aporte de bloques provinciales e incluso de dos libertarios que se sentaron en sus bancas para abrir la sesión. Afuera, familiares de personas con discapacidad, jubilados y organizaciones sociales presionan en la calle, convirtiendo la jornada en una de las más tensas desde que Milei asumió la Presidencia.