EN VIVO Sesión en Diputados, con eje en los vetos de Milei

En vivo: Diputados debate los vetos de Milei a leyes sociales

El riojano libertario Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, preside la sesión de este miércoles, impulsada por la oposición.
El riojano libertario Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, preside la sesión de este miércoles, impulsada por la oposición.

Diputados vive una sesión cargada de tensión política. En el recinto se debate si se rechazan los vetos de Javier Milei a leyes de fuerte impacto social: la emergencia en discapacidad, la suba de las jubilaciones con un bono más alto y la prórroga de la moratoria previsional. También se discute la asistencia a Bahía Blanca tras las inundaciones y reclamos de los gobernadores por la coparticipación y los Aportes del Tesoro Nacional.

El oficialismo intenta trabar el temario con argumentos reglamentarios, mientras que la oposición consiguió el quórum con el aporte de bloques provinciales e incluso de dos libertarios que se sentaron en sus bancas para abrir la sesión. Afuera, familiares de personas con discapacidad, jubilados y organizaciones sociales presionan en la calle, convirtiendo la jornada en una de las más tensas desde que Milei asumió la Presidencia.

