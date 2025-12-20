Lula compara una intervención a Venezuela con la Guerra de Malvinas y enciende la tensión entre los socios del Mercosur

La tensión entre Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei, la respuesta ante una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la definición de una nueva estrategia tras el aplazamiento de la firma del acuerdo con la Unión Europea (UE) marcan la agenda de la cumbre de presidentes de los países del Mercosur, que este sábado se desarrolla en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

Hasta allí llegaron el mandatario argentino junto con el presidente anfitrión, Lula da Silva, y sus pares regionales: Santiago Peña, de Paraguay, y Yamandú Orsi, de Uruguay.

“Cuatro décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente vuelve a ser amenazado por la presencia militar de una potencia”, dijo este sábado el presidente de Brasil al referirse al despliegue militar que Estados Unidosestá realizando en el Caribe frente a las costas de Venezuela. Remarcó además que una intervención como la que amenaza Donald Trump “sería una catástrofe humanitaria”.

“Las verdaderas amenazas a nuestra soberanía son de otra naturaleza. Son las guerras, las fuerzas antidemocráticas y el crimen organizado”, sostuvo Lula, quien busca actuar como mediador entre Trump y el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Las declaraciones del presidente brasileño llegaron luego de que Brasil se negara a aprobar una resolución ministerial, impulsada por Argentina y Paraguay, para condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Lula, además, sumó otro punto de fricción con su par argentino. Adelantó que pedirá a Paraguay —que asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur— que impulse la creación de un pacto contra el femicidio y la violencia de género, tras subrayar que América Latina es la región más letal del mundo para las mujeres. Citó datos de la Cepal, según los cuales en la región se registran once femicidios diarios.

Milei y Lula se cruzaron durante la tradicional “foto de familia”, con las Cataratas del Iguazú como telón de fondo. Según reconstruyó Noticias Argentinas, el saludo entre ambos mandatarios fue frío, una situación que quedó reflejada en la transmisión oficial.

La relación con la Unión Europea

El jueves, el Consejo Europeo anunció que no contaba con el apoyo necesario para aprobar la firma del acuerdo con el Mercosur, prevista para este sábado, y propuso posponerla para el 12 de enero en Paraguay. El viernes, los cancilleres del bloque sudamericano admitieron su “desilusión” por el nuevo aplazamiento, aunque señalaron que esperan que la UE supere sus divergencias internas.

“La postergación del acuerdo debe ser una oportunidad para que el Mercosur reflexione sobre sus prioridades en materia de relacionamiento externo y avance hacia esquemas de bilateralidad más ágiles”, afirmó el canciller argentino, Pablo Quirno.

El propio Lula había advertido en la reunión previa de ministros de Exteriores que el Mercosur abandonaría el acuerdo si no se firmaba el sábado, pero finalmente los países del bloque optaron por mantener la expectativa de una definición europea.

En paralelo, los gobiernos decidieron dar prioridad a nuevos socios comerciales, como Emiratos Árabes Unidos y Canadá, según adelantó el ministro de Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano.

Además, el Mercosur busca avanzar en negociaciones con Japón y el Reino Unido, y profundizar vínculos con países asiáticos como Vietnam, Indonesia y Malasia.

Con información de EFE Y Noticias Argentinas