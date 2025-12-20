Venezuela afirma haber recibido un ofrecimiento de Irán para enfrentar la “piratería” de Estados Unidos

Según ha informado el eldiario.es, el Gobierno de Venezuela aseguró haber recibido un ofrecimiento de cooperación por parte de Irán para enfrentar lo que denunció como “piratería y terrorismo internacional” de Estados Unidos, en el marco de una escalada del conflicto en el mar Caribe. La afirmación fue realizada por el canciller Yván Gil, quien informó sobre una comunicación con su par iraní, Abás Araqchí.

Según detalló Gil, ambos funcionarios analizaron “los recientes acontecimientos en el Caribe”, con foco en las amenazas y el apresamiento de buques cargados con petróleo venezolano, hechos que Caracas atribuye directamente a Washington. En ese contexto, el canciller sostuvo que Irán expresó una “plena solidaridad” y manifestó su disposición a cooperar en todos los ámbitos para enfrentar las acciones estadounidenses.

Ofrecimiento iraní y respaldo estratégico

De acuerdo con la versión oficial venezolana, el contacto con Teherán se inscribe en el acuerdo estratégico bilateral que mantienen ambos países. Gil sostuvo que Irán considera que las acciones de Estados Unidos violan la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, al recurrir —según Caracas— a la fuerza militar para imponer su política exterior.

El ofrecimiento iraní se produce en un momento de máxima tensión, luego de que Venezuela denunciara el “robo” de cargamentos de crudo en aguas internacionales, una acusación que Washington niega y justifica bajo su régimen de sanciones.

Intercepción de buques y apoyo militar de EEUU

La tensión se intensificó tras la intercepción de un segundo buque petrolero en menos de diez días por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos, frente a las costas venezolanas. El operativo contó con apoyo del Ejército estadounidense, que desplegó helicópteros para transportar personal y supervisar la operación, según medios norteamericanos.

De acuerdo con The New York Times, el buque detenido —identificado como Centuries— no figuraba en la lista de petroleros sancionados por Estados Unidos y pertenecería a una empresa con sede en China, con destino final en refinerías de ese país asiático. Pese a ello, fue interceptado en aguas internacionales.

Bloqueo petrolero y presión de Trump

La ofensiva forma parte del endurecimiento del bloqueo petrolero ordenado por el presidente Donald Trump, quien anunció un “bloqueo total” a los buques sancionados que entren o salgan de Venezuela. La Casa Blanca justificó estas medidas aludiendo a un supuesto “robo” de activos por parte de Caracas, sin presentar pruebas ni detallar el sustento legal de las incautaciones.

Medio siglo después de la nacionalización de la industria petrolera venezolana, Trump volvió a cuestionar aquella decisión y redobló la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, en una escalada que ahora suma el respaldo explícito de Irán a la posición venezolana frente a Estados Unidos.