Silvio Rodríguez advierte estar dispuesto a tomar las armas si EE.UU. agrede a Cuba: “Exijo mi AKM si se lanzan”

El cubano Silvio Rodríguez, uno de los cantautores más respetados en Latinoamérica, advirtió que está dispuesto a tomar las armas si EE.UU., que sigue amenazando a la isla, la invadiera finalmente. “Exijo mi AKM si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”, escribió Rodríguez en uno de los comentarios de Segunda Cita, su blog personal. El artista hace referencia al fusil de asalto soviético Avtomat Kalashnikova Modernizirovanny (AKM), una versión moderna del icónico Kalashnikov o AK-47.

La reacción del creador de “El necio” vino después de que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, señalara en redes sociales que “cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable” ante las amenazas vertidas desde la Casa Blanca.

El cantautor cubano hizo este comentario bajo otra publicación del mismo blog titulada Cuba en la encrucijada de un multilateralimo hipócrita. “La actual crisis energética que atraviesa Cuba no es un accidente de la naturaleza ni una mera falla de infraestructura. Es el punto álgido de un asedio geopolítico diseñado con precisión quirúrgica a lo largo de seis décadas”, comienza esta publicación atribuida a Josué Veloz Cerrade en la página web del cantante.

Donald Trump amplió las declaraciones ofensivas contra La Habana y sus dirigentes desde hace unas semanas, en tanto que afirma que la isla desea “concluir un acuerdo” con EE.UU. tras sus conversaciones con Washington. Por su parte, Miguel Díaz-Canel denunció en X la situación: “Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos”.

Según publicó este lunes The New York Times, la Administración Trump busca desplazar del poder al presidente cubano y quitar del medio así a una figura clave, pero sin derrocar al modelo de Gobierno nacido de la revolución de 1959, en una operación similar a la realizada con Nicolás Maduro en Venezuela, buscando unos dirigentes tutelados desde Washington.