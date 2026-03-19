Día Mundial del Aprendizaje Digital: ¿por qué se celebra el 19 de marzo?

El Día Mundial del Aprendizaje Digital se conmemora cada 19 de marzo con el objetivo de destacar el papel de la tecnología en la educación y su capacidad para ampliar las oportunidades de aprendizaje. En un contexto cada vez más atravesado por lo digital, esta fecha pone el foco en cómo las herramientas tecnológicas transforman la forma de enseñar y aprender.

El concepto de aprendizaje digital abarca el uso de plataformas virtuales, aplicaciones educativas, contenidos multimedia y entornos interactivos que permiten acceder a la información desde distintos dispositivos. Este modelo se consolidó especialmente en los últimos años, impulsado por la necesidad de sostener la educación a distancia y por la expansión del acceso a internet.

Entre sus principales ventajas, el aprendizaje digital permite mayor flexibilidad, personalización de contenidos y acceso a recursos educativos desde cualquier lugar. Sin embargo, también plantea desafíos vinculados a la brecha digital, la conectividad y la capacitación docente para el uso de nuevas tecnologías.

La jornada busca promover el desarrollo de habilidades digitales tanto en estudiantes como en docentes, así como fomentar políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a la educación. Organismos internacionales y comunidades educativas trabajan para fortalecer este modelo y adaptarlo a las necesidades de cada contexto.

Cada 19 de marzo, el Día Mundial del Aprendizaje Digital invita a repensar el futuro de la educación, donde la tecnología no reemplaza al aula tradicional, sino que la complementa y amplía, generando nuevas formas de construir conocimiento en un mundo cada vez más conectado.

NB