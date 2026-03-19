Desesperada búsqueda de Esmeralda, una niña de 2 años en Córdoba: su mamá sospecha que se la llevaron

La mamá de Esmeralda Pereyra López, la niña de 2 años que está desaparecida desde este miércoles a la tarde en la provincia de Córdoba y por el que se activó el Alerta Sofía, sospecha que a su hija se la llevaron y que podría estar vinculado un circo que tuvo base cerca de su vivienda en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín.

“Fue en un segundo, un descuido de un segundo. Yo soy una mamá muy responsable con mis hijos, yo los cuido como a nadie”, expuso Tania, mamá de la menor, quien sumó cómo es que se dio cuenta de que la niña no se encontraba: “Estaba dentro de la casa por servirle la comida para que se sentaran a comer y la busco y no la encuentro. Salgo afuera y no la encuentro por ningún lado”.

Como todos los familiares de Esmeralda, su mamá sostuvo en diálogo con TN que la nena nunca se va sola: “Mi hija de la puerta para afuera no se va. Y no se va con ningún desconocido”.

Sobre un circo que tuvo base cerca de su domicilio, Tania manifestó: “Supuestamente hoy (miércoles) a la tarde ese circo, por lo que me ha dicho la Policía y me ha dicho la gente que está investigando, ese circo se desarmó hoy a la tarde, tipo cuatro de la tarde y que se dividió en tres. Me están diciendo que mi hija está ahí. Pero es lo único que puedo decir, que mi hija está ahí, entre el medio de muchos niños en ese circo que dicen, pero yo no sé qué circo es, tampoco”.

“Tenía un body clarito, estaba descalza. Lo único que le pido a todo el mundo es que me ayuden a encontrar a mi hija porque es una bebé de dos años, chiquitita, inocente. Ella necesita de su mamá. Yo lo único que pido es que mi hija aparezca sana y viva, es lo único que le pido al mundo”, expresó con angustia.

Interviene en el caso la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Cosquín, a cargo de la doctora Silvana Pen.

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, habló sobre la intensa búsqueda de Esmeralda Pereyra López y sostuvo que “no vamos a descansar ni un minuto hasta saber dónde está”.

A través de sus redes sociales, Quinteros expuso: “Desde el primer momento estamos trabajando junto al Ministerio de Seguridad, al MPF de Córdoba, a las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba, al Ejército Argentino y Policía Federal”.

“Cualquier dato puede ser aportado de manera anónima a la línea 134 o al 911”, añadió.

Los procedimientos se realizan en la zona del domicilio de la menor en barrio San José Obrero e involucra a más de 90 efectivos de distintas áreas de la policía de Córdoba.

A las tareas están afectados también drones con detección de calor y equipos de la división canes. Asimismo se trabaja en el análisis de las celdas telefónicas de la zona y en cámaras pertenecientes al sistema público de seguridad y de domicilios privados.

El equipo de la Fiscalía se encuentra afectado en el lugar y rige secreto de sumario, destacaron desde el Ministerio Público Fiscal provincial.

Con información de agencias.