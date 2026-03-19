La escritora argentina Sofía Balbuena ganó el Premio Ribera del Duero que distingue a los mejores cuentos en español

La escritora argentina Sofía Balbuena ganó el prestigioso Premio Ribera del Duero, uno de los galardones literarios de narrativa breve más importantes en idioma español, por su libro de relatos Personaje secundario. El anuncio se realizó desde España, donde la autora fue distinguida por un jurado presidido por el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez.

“Esta carrera me sigue pareciendo a menudo una joya extraña. Me inclino a pensar que es algo bueno. Una forma algo retorcida de no dar ciertas cosas por sentado, de entender y recordarme que escribir es un privilegio y recibir un premio como este, un suceso extraordinario”, dijo conmovida durante la ceremonia.

El libro será publicado este año por el sello español Páginas de Espuma en España, Argentina y buena parte de América Latina.

Balbuena nació en Salto, Argentina, en 1984. Es escritora y docente. Es autora de los libros de ensayo Doce pasos hacia mí, Borracha menor y Gente sin paz (con Sabina Urraca y Daniel Saldaña París), así como la novela Sutura.

La escritora es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad vive en Madrid.

Esta es la novena edición del Premio Ribera del Duero, que busca distinguir a lo más destacado de la narrativa breve escrita en idioma español. En su edición anterior, el galardón fue para la escritora argentina Magalí Etchebarne por su libro de cuentos La vida por delante.

También fueron premiados, en ediciones pasadas, autores y autoras como Guadalupe Nettel, Liliana Colanzi y los argentinos Marcelo Luján y Samanta Schweblin.

AL