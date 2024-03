La escritora argentina Magalí Etchebarne ganó el Premio Ribera del Duero que distingue a los mejores cuentos en español

La escritora argentina Magalí Etchebarne ganó el prestigioso Premio Ribera del Duero, uno de los galardones literarios de narrativa breve más importantes en idioma español, por su libro de cuentos Una vida por delante. El anuncio se realizó desde España, donde la autora fue distinguida por un jurado presidido por Mariana Enriquez y compuesto además por Carlos Castán y Brenda Navarro, acompañados por Enrique Pascual, presidente de la D.O. de Ribera del Duero, y Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma, el sello que publicará el libro este año.

Etchebarne, que nació en Argentina en 1983, tuvo su debut literario en 2017 con el destacado libro de cuentos Los mejores días, que publicó el sello independiente argentino Tenemos las Máquinas. Señalada en ese momento su autora como una de los mejores y promisorias referentes del rubro entre las nuevas generaciones de escritores del país, el libro se convirtió desde entonces en un sostenido éxito entre lectores y críticos.

“¡Desde que me enteré, no duermo! No creo olvidarme nunca el día que Juan Casamayor me llamó para decirme que había ganado”, señaló la escritora en una entrevista difundida por su nueva casa editorial y agregó: “Ganar este premio, es una forma de la felicidad nueva, que no conocía realmente”.

“Estuve varios años trabajando con estos cuentos y cuando me enteré de la convocatoria se convirtió en un desafío presentarme. Me lo propuse hace más de un año. Sobre el final, cuando quedaban pocas semanas para que se cerrara la convocatoria, pensé que no iba a llegar, esos instantes en los que uno flaquea. Estoy muy feliz, muy agradecida. Ya había sido un premio quedar finalista, que hayan seleccionado mi manuscrito entre tantos que se recibieron y llegar a esa instancia con escritoras que admiro tanto, Fernanda Trías, Katya Adaui, Nuria Labari y Dahlia de la Cerda. Páginas de espuma es una editorial de mucho prestigio, la gran casa y la fiesta de los cuentistas en habla hispana, así que haber llegado hasta esa instancia ya era un honor”, apuntó Etchebarne.

En esta octava edición del concurso Ribera del Duero, que distinguió en sus ediciones pasadas a autores como Guadalupe Nettel, Liliana Colanzi y los argentinos Marcelo Luján y Samanta Schweblin, entre otros, el premio para la escritora será de 25 mil euros, además de la publicación del texto.

Según se anunció, el libro de la autora argentina saldrá a la venta a través de Páginas de Espuma simultáneamente en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, México y Uruguay a partir del 8 de mayo en su edición en papel. Además estará disponible en ebook y como audiolibro en todo el mundo.

“El jurado resaltó que es un libro escrito con un humor auténtico que logra una construcción de imágenes y unos personajes complejos con el cuidado que solo alguien que conoce y sabe manejar el lenguaje puede hacer. Una propuesta contemporánea llena de agudeza, dinamismo, los conflictos del cotidiano y la intimidad tomados con inteligencia y frescura, pero sin renunciar a la dimensión más oscura e inquietante de los vínculos humanos”, informó la editorial en un comunicado.

En esta edición del concurso español habían quedado como finalistas textos de la escritora peruana Katya Adaui, la mexicana Dahlia de la Cerda, la española Nuria Labari y la uruguaya Fernanda Trías.

De qué se trata 'Una vida por delante'

Según la sinopsis oficial, el libro de Etchebarne contiene cuatro cuentos largos, “esa tierra de nadie entre la distancia larga y a breve, que constituyen una propuesta híbrida entre el cuento y la novela, donde personajes atraviesan más de un cuento, donde objetos ganan su simbolismo en diferentes historias y los espacios comparten atmósfera acuática”.

“Un libro construido a partir de un estilo preciso, exacto, que rezuma inteligencia, poesía y humor”, destacan.

Las cuatro historias, según trascendió, tienen en primer plano “la resistencia de un grupo de mujeres a la enfermedad y a la huida de sus maridos; a dos amigas unidas por la creación que planifican sus vacaciones junto a suicidas; a dos hermanas que retrasan desprenderse de las cenizas de su madre en el mar y a una pareja que vive instalada en el conflicto permanente”.

El trabajo de Magalí Etchebarne

“Magalí Etchebarne es de las autoras más auténticas que he leído. No hay postura ni solemnidad en su escritura. Encuentra humor en la tragedia y sabe de la tristeza con rabia y ternura. Su estilo es pura frescura e inteligencia”, señaló la escritora Mariana Enriquez, presidenta del jurado de esta edición del Premio.

Etchebarne, que se desempeña como editora literaria, estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires. Luego de publicar relatos en revistas literarias y antologías, deslumbró con su libro de cuentos Los mejores días (2017). En 2023 publicó también por el sello independiente Tenemos las Máquinas el libro Cómo cocinar un lobo (2023), un poemario, según reveló ante elDiarioAR, entre la muerte de sus padres, el duelo y “el balbuceo de un lenguaje nuevo”.

“El cuento es un género fabuloso, me obsesiona estudiar cómo los cuentistas que más me gustan los construyen, qué licencias se toman, hasta dónde llevan los límites del cuento, dónde eligen terminar, imaginar razones. A veces las reglas del cuento aparecen difusas para mí, a veces no quiero respetarlas, otras veces me parece que las formas clásicas me permiten bailar dentro y desplegar un estilo propio o, idealmente, lo más propio posible”, señaló sobre su trabajo Etchebarne en una entrevista difundida ante el anuncio del premio.

