La escritora argentina Magalí Etchebarne es finalista del Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve

Con una obra titulada La madre, el trabajo, la muerte, el amor, la escritora argentina Magalí Etchebarne se transformó en una de las finalistas de la VIII edición del Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, que también seleccionó para esta instancia a la peruana Katya Adaui, la mexicana Dahlia de la Cerda, la española Nuria Labari y la uruguaya Fernanda Trías.

Cuatro latinoamericanas y una europea. Así quedó la representación continental de la prestigiosa distinción de formato bienal que este año batió su récord de participación con la postulación de 1.135 manuscritos que suponen un incremento de casi el 18 por ciento respecto a la edición anterior, cuya ganadora fue la narradora boliviana Liliana Colanzi con su libro Ustedes brillan en lo oscuro.

El Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, que promueve esta denominación de origen vinícola española junto a la editorial Páginas de Espuma, se consolidó como el gran referente para los autores de la narrativa breve en español e impulsó las trayectorias de autores hoy reconocidos como la argentina Samanta Schweblin y la mexicana Guadalupe Nettel.

Este año será nuevamente una mujer la que se quedará con los 50.000 dólares y la publicación de la obra por el sello Páginas de Espuma, aunque para conocer el nombre habrá que esperar al próximo 20 de marzo.

La representación argentina queda en manos de Magalí Etchebarne, autora que tuvo un auspiciante debut en 2017 con Los mejores días, un libro de relatos publicado por el sello independiente Tenemos las máquinas que se convirtió en fenómeno por la fuerza de sus pequeñas tramas que registran distintas gradaciones de los vínculos: inseguridades, deseos y desgarros que irrumpen en historias donde la naturaleza tiene una presencia recurrente. En 2023 la autora publicó el poemario Cómo cocinar un lobo, una obra signada por el duelo ante la muerte de sus padres.

Con su inédito La madre, el trabajo, la muerte, el amor, Etchebarne compite ahora con Un nombre para tu isla, de la peruana Katya Adaui. La escritora, residente desde hace alguno años en Buenos Aires, nació en Lima en 1977 y escribió los libros de cuentos Geografía de la oscuridad, Aquí hay icebergs y Algo se nos ha escapado, así como las novelas Quienes somos ahora y Nunca sabré lo que entiendo.

También optan al premio la mexicana Dahlia de la Cerda con su novela Medea me ayudó a abortar, la española Nuria Labari con No se van a ordenar solas las cosas y la uruguaya residente en Colombia Fernanda Trías con su relato Una mujer de su época. Trías obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Uruguay en 2020, el Sor Juana Inés de la Cruz de la FIL Guadalajara (México, 2021) y el British PEN Translates Award (Reino Unido, 2022), entre otros. Sus trabajos se tradujeron a más de quince idiomas. Además su obra Mugre Rosa fue elegida por The New York Times en español como uno de los diez mejores libros de 2018.

En el anuncio de las finalistas, los organizadores del premio destacaron la diversidad geográfica y la calidad de los manuscritos, reflejando así la vocación internacional de un premio que nunca antes había albergado tanta participación. En total, se recibieron trabajos de 38 países, mayoritariamente de procedencia hispanoparlante como España, Chile, Bolivia, México, Colombia y Argentina, aunque también hubo postulaciones de Francia, Italia, Bélgica o Canadá.

Además, la repercusión de este certamen también se hizo sentir en países con ganadores o finalistas de ediciones anteriores, destacando el crecimiento de inscripciones en Bolivia y Chile. En cuanto a la modalidad de presentación de las candidaturas, recibidas tanto por email como en papel, así como el número de participación de mujeres escritoras, se mantienen muy similares a años anteriores.

CRM con información de la agencia Télam