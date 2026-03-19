Revelan los movimientos de Novelli antes del lanzamiento de $LIBRA: compras de lujo y pedido de custodia

Nuevas pericias incorporadas a la causa por el caso $LIBRA expusieron los movimientos del empresario Mauricio Novelli en las horas previas al lanzamiento del token, donde aparecen intentos de compras de lujo, manejo de dinero en efectivo y medidas de seguridad personal.

Por peritaje de telefono celular, el día previo al lanzamiento de la criptomoneda que promocionó en redes sociales Javier Milei, Novelli buscó adquirir un reloj suizo de alta gama valuado en unos 45 mil dólares y también consultó por modelos de Rolex, incluso con la posibilidad de comprarlos sin factura.

En paralelo, el empresario analizaba gastos en propiedades y oficinas, con pagos en efectivo y decisiones rápidas, mientras proyectaba inversiones y consumos de alto nivel. De acuerdo a los registros, manejaba grandes sumas de dinero y priorizaba operaciones inmediatas bajo la lógica de “cash” y sin reparar en los costos.

Tras el lanzamiento de la criptomoneda y el posterior escándalo por su desplome, el escenario cambió abruptamente. Novelli pasó de planificar compras de lujo a contratar custodia privada y armar un equipo de abogados y asesores ante las denuncias que comenzaron a multiplicarse.

Los datos forman parte del material recuperado por peritos judiciales y se suman a la investigación que busca determinar responsabilidades en torno a la promoción y caída del token, en un expediente que continúa sumando elementos sobre la trama detrás de $LIBRA.

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Con información de NA.