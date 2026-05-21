“Queremos una Latinoamérica más justa y con más oportunidades”: el reclamo de los jóvenes

Los jóvenes latinoamericanos quieren ser protagonistas en la toma de decisiones y con más oportunidades, según se desprende de los dos días de debates concluidos este miércoles en el encuentro 'Gobiernos del futuro: Expectativas de la Juventud'.

El foro, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de EFE, concluyó con la discusión de una carta abierta con demandas que será dirigida a las autoridades.

Keven Paca, un estudiante de Geografía de 22 años que vive en la periferia de Brasilia, valoró que las propuestas, dirigidas a los gobernantes de la región, cristalizan lo que le importa a las juventudes.

“Conseguimos crear propuestas que se transformaron en una carta, que espero que sea recibida con mucho cariño y respeto por nuestros gobernantes para que podamos tener una América Latina y un Caribe mejor, más justa y con más oportunidades para los jóvenes”, dijo Paca a EFE.

Petición de medidas de protección contra la desinformación

Los jóvenes plasmaron sus demandas en la Carta de la Juventud por el Futuro de la Democracia, una declaración política de cinco puntos con peticiones concretas al Estado, para garantizar la participación política de los jóvenes, la aplicación de políticas de inclusión y de protección contra la desinformación.

El punto más innovador fue la petición de regulación de las plataformas digitales para garantizar la transparencia de los algoritmos y la responsabilización de las 'big tech' por la difusión de contenidos falsos.

Precisamente este miércoles, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto que obliga a las plataformas de redes sociales a retirar contenido ofensivo de forma preventiva y sin necesidad de una decisión judicial, en especial en el caso de delitos graves, como terrorismo, ataques a la democracia, racismo, homofobia y violencia contra la mujer.

De forma paralela, la declaración de Brasilia pidió la incorporación de la alfabetización mediática y digital en el currículo escolar, para dar herramientas a los jóvenes para protegerse contra la desinformación, que se agrava con el auge de la inteligencia artificial.

El documento también demanda una mayor protección contra la violencia contra jóvenes mujeres, negros, indígenas y minorías sexuales, así como la garantía de derechos y servicios para las poblaciones vulnerables y marginalizadas.

Además, reclama al Estado que garantice el trabajo digno y el tiempo libre para que la juventud pueda ejercer plenamente sus derechos como ciudadanos.

Perspectivas elevadas, optimismo limitado

El foro se clausuró con la celebración de una encuesta entre los asistentes sobre su percepción del futuro de la democracia en América Latina, un estudio exprés que mostró perspectivas elevadas, pero con pocas esperanzas de reformas efectivas.

El 83,7 % de los participantes en el encuentro consideró un escenario ideal que se acometa una reforma institucional destinada a garantizar que la juventud se convierta en un “actor político central”, una situación muy distante de su percepción de la realidad.

En cambio, el 46 % consideró que el escenario más probable es que en el futuro cercano se mantenga el sistema democrático actual, sin grandes cambios, y un 31 % vislumbra un crecimiento de los discursos populistas que han convertido a América Latina en la región con un grado más acentuado de polarización política.

Este diagnóstico fue compartido por jóvenes de toda América Latina, que participaron en el evento en vídeos recopilados por periodistas de la Agencia EFE en países como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.

Los líderes juveniles coincidieron que el distanciamiento de las nuevas generaciones respecto a la política no responde a una apatía intrínseca, sino a barreras estructurales y a un marcado “adultocentrismo” en las instituciones públicas.

Denunciaron que la actividad partidaria ha dejado de ser vista como una vocación y se ha transformado en un “negocio elitista” monopolizado por cúpulas de poder.

Para revertir esta crisis, los jóvenes proponen soluciones urgentes que incluyen transitar hacia un “voto consciente”, democratizar los partidos políticos y transformar los procesos electorales en verdaderos sistemas de fiscalización ciudadana.

EFE