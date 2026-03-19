¿Dónde está Novelli? Oficina sin gente, cursos cerrados y las redes que aún sigue Milei

Una oficina en el último piso de un edificio de 11 pisos en avenida Cabildo al 3000, barrio porteño de Núñez. Un portero que hace tiempo que no ve a sus inquilinos. El ofrecimiento de una “carrera de trader” que iba a comenzar en febrero pasado con título avalado por la Comisión Nacional de Valores. Un teléfono de WhatsApp donde responde un bot que ofrece llamarte “en unos minutos”. Las cuentas en Instagram de Mauricio Novelli y de N&W Professional Traders que todavía son seguidas por el presidente Javier Milei.

“A Mauricio hace tiempo no lo veo, pero a sus amigos sí la semana pasada. Pero más allá de eso, ya no hay mucho movimiento. No hay clases ahora”, recogió elDiarioAR del encargado del edificio este miércoles, en medio de las revelaciones del caso $LIBRA a partir del peritaje oficial sobre el teléfono de Novelli: desde repetidas llamadas con el Presidente, su hermana Karina y Santiago Caputo el mismo 14 de febrero de 2025 –cuando se lanzó la criptomoneda–, a mensajes para avisar el pago de entre US$2.000 y US$4.000 para el libertario por su participación como “experto” en el mundo de las finanzas.

La dirección de N&W Professional Traders figura en los Términos y Condiciones del sitio web https://nwprofessionaltraders.com/. Y para contactar a la escuela la web ofrece dos números de teléfono (+54 9 2267 43-1191 y +54 9 2267 63-4759) y una dirección de correo electrónico. El primer teléfono está “fuera de servicio”. Pero en el segundo atiende un bot que promete una devolución en minutos que nunca llega. La que atiende es la asistente virtual “María”, que acompaña su mensaje con un emoji de sonrisa.

“¡Genial que estés interesado en la Carrera de Trader! Es nuestro programa más completo. En la Carrera de Trader vas a aprender a trading de futuros, cripto, Forex, también, a invertir a largo plazo y sobre finanzas personales”, avisa, y anticipa –aún en marzo– que el curso inicia en febrero 2026 y que “quedan pocos cupos!”. Para inscribirse, hay que abonar una matrícula de US$267 y luego se abona una cuota mensual durante 12 meses de US$147 cada una.

“Agendando llamada obtienes un descuento del 50 % en la matricula! (sic.) y otro descuento en la cuota”, promociona María. elDiarioAR agendó una llamada con el bot pero nadie contestó el pedido al cierre de esta nota. El sitio, sin embargo, sigue activo y funcionando. El contador regresivo para la “Carrera de Trader — Febrero 2026” ya marcaba ceros, pero la promesa permanece en pantalla: 50% de descuento en la matrícula si se agenda una llamada con un agente NW. Además, hay otra oferta: un pago único de 1.406 dólares eximía al alumno de la matrícula.

El modelo de negocio que describe el PDF de la carrera, fechado en febrero de 2026, tiene una lógica que en retrospectiva resulta incómoda. La propuesta central era ofrecer un título avalado por la Comisión Nacional de Valores, el organismo donde era asesor Sergio Morales, socio de Novelli y despedido por Karina Milei apenas estalló el escándalo el año pasado. La credencial de “idóneo en el mercado de capitales” permite al graduado –según el documento– “desempeñar las actividades de venta, promoción o prestación de cualquier tipo de asesoramiento al público inversor”. El programa duraba doce meses, con una clase semanal los jueves a las 19 horas.

En el sitio web, entre los “reconocidos profesores que pasaron por nuestra institución”, aparecen Milei, descripto como “Actual Presidente de la República Argentina”, junto a Novelli, presentado como “Campeón de América en el mundial de trading 2024”, y al politólogo ultralibertario Agustín Laje, titular de la Fundación Faro, el armado de Santiago Caputo para recaudar fondos para la campaña de La Libertad Avanza.

El perfil digital de Milei todavía sigue a ambas cuentas en Instagram: tanto la de Novelli personal –donde aún está fijado entre las primeras publicaciones una foto con el Presidente– y la de la escuela de financias.

La relación entre el Presidente y Novelli no es ocasional ni reciente. La empresa N&W Professional Traders fue fundada por Novelli junto a su socio Jeremías Walsh en los tiempos de la pandemia, cuando empezó a ofrecer cursos sobre inversiones digitales. Y desde entonces, Milei no solo dio clases como “capacitador” en los cursos de Novelli, sino que promocionó en sus redes un activo digital que había lanzado el trader, llamado Vulcano Game o $Vulc. El vínculo es, según los archivos recuperados por la Justicia y revelados en los últimos días, el de dos personas que se conocían bien y que hacían negocios juntas: para agosto de 2022, Novelli estaba dispuesto a aprobar inscripciones a los cursos de “cripto trading” con 10% de descuento, “más la clase de Milei”.

Los peritajes informáticos de los expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) sobre el teléfono de Novelli revelaron que los pagos a Milei tenían frecuencia mensual, a veces en pesos, aunque la mayoría fue en dólares. En julio de 2023, Novelli le indicó a su secretaria que necesitaban vender criptomonedas para juntar efectivo y pagarle a Milei y al influencer Emmanuel Dannan. El 1 de agosto de ese año, a pocos días de las PASO presidenciales, lo explicitó con precisión: 2000 dólares, “lo de siempre”. Su secretaria había notado que en las cuentas no habían contemplado ese pago y se lo señaló. Novelli confirmó que el giro en dólares se había hecho el viernes previo a las primarias.

Los pagos al parecer continuaron incluso con Milei en la Casa Rosada. Un audio recuperado del teléfono de Novelli, del 2 de abril de 2024, registra al trader hablando de juntar “los 4000 para Karina”. Y el 1 de noviembre de ese año, Novelli se envió a sí mismo un mensaje a modo de recordatorio: “Pago Javier kari”. Cuatro días antes del lanzamiento de $LIBRA, la hermana de Novelli le comentó que ya les habían confirmado a los auspiciantes del siguiente Tech Forum que Milei estaba otra vez “confirmado” como orador principal, lo que incrementaba sustancialmente el valor de los auspicios.

Todo eso es el fondo sobre el que irrumpió el caso $LIBRA. El 14 de febrero de 2025, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje difundiendo el lanzamiento del token $LIBRA, cuyo precio pasó de 0,01 dólares a 5 en pocas horas, para luego desplomarse, mientras que unos pocos lograron retirar 100 millones de dólares y otros perdieron miles.

Los peritajes sobre el celular de Novelli revelaron además que el presidente Milei y su hermana Karina mantuvieron más de veinte llamadas telefónicas e intercambiaron mensajes con el trader durante las horas previas al lanzamiento y las posteriores al colapso.

Entre los documentos recuperados del teléfono hay uno especialmente perturbador para el relato oficial. Novelli escribió, en inglés: “Este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H”, y agregó: “$1,5M de tokens o cash como pago adelantado. $1,5 millones en tokens o cash — Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis”. Davis y Novelli sellaron al menos dos convenios entre 2024 y 2025, todos con Milei como activo transaccional decisivo. El último, firmado el 30 de enero de 2025, dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA, conllevó un pago inicial de 300.000 dólares.

Tres semanas después del colapso, la Justicia actuó. El fiscal federal Eduardo Taiano, a quien la jueza María Servini le había delegado la causa –hoy está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi–, preparó las primeras medidas para asegurar evidencia. El 7 de marzo de 2025 se realizaron tres allanamientos simultáneos: por la mañana, en la sede de Tech Forum y en el domicilio de Sergio Morales –hasta entonces asesor en criptoactivos de la Comisión Nacional de Valores–; por la noche, en el domicilio de Novelli en La Lucila. Según trascendió en su momento, Novelli estuvo presente durante ese último operativo. El mismo día, Morales presentó su renuncia “indeclinable” a la CNV. Junto a Novelli, había ingresado a la Casa Rosada el 11 de junio de 2024 para reunirse con Karina Milei. Figuraba además como socio de Manuel Terrones Godoy –el otro “empresario” local involucrado en el lanzamiento de $LIBRA– en una sociedad de responsabilidad limitada llamada City Entertainment con escasos movimientos comerciales.

Los bienes de Novelli, su hermana, su madre, su socio y otros imputados fueron embargados en noviembre de 2025, y en enero de 2026 la Cámara Federal confirmó esos embargos pero elevó los montos. Las figuras penales bajo investigación son abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. Pese a esos avances, aún Novelli no fue citado a declarar.

Mientras tanto, la web de N&W Professional Traders sigue ofreciendo la Carrera de Trader Profesional, la Membresía Individual y el curso Trading Profesional Elite. El formulario de contacto sigue en línea. El bot sigue prometiendo llamarte en unos minutos. Y en el sitio, Milei y Laje aparecen todavía junto a Walsh y Novelli como parte del equipo de capacitadores, con la foto del Presidente actualizada: ahora lleva la banda presidencial cruzada sobre el pecho. La empresa se presenta como “el instituto líder de América Latina”, fundado por dos traders que decidieron crear una academia para compartir sus conocimientos.

MC