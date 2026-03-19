Milei desembarca en Tucumán para participar del Foro Económico del NOA

El presidente Javier Milei aterriza este jueves en San Miguel de Tucumán para participar como orador principal del Foro Económico del NOA (Fenoa), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.

El jefe de Estado, que llegará entre las 18 y las 19 horas, será recibido en el Aeropuerto Benjamín Matienzo por el gobernador Osvaldo Jaldo, en un gesto de sintonía institucional entre ambos mandatarios en medio de un clima hostil en el distrito.

El escenario principal del evento será el Hotel Hilton Garden Inn, donde Milei cerrará el seminario que este año lleva el título “La hora de las provincias”. El foco de la actividad, tal como plasmó la organización en la difusión, está en el avance de agendas de desregulación y modernización institucional a nivel provincial.

Asimismo, se busca analizar herramientas concretas para mejorar la competitividad, atraer inversiones, fortalecer economías locales y promover reformas orientadas al crecimiento sostenible.

El panel de disertantes refuerza el carácter político-empresarial del evento. Estarán presentes: Patricia Bullrich, senadora nacional y figura clave del oficialismo; Lisandro Catalán, exministro del Interior y actual referente de La Libertad Avanza en la provincia; Martín Migoya, CEO de Globant, junto a economistas como Fernando Marull y empresarios como Sebastián Budeguer.

El arribo del Presidente está marcado por un ambiente local con ciertos hechos que preocuparon al oficialismo. El ataque al diputado nacional de la fuerza violeta Federico Pelli, perpetrado por un referente del PJ local la semana pasada, llamó la atención.

También, las alarmas de las filas libertarias se encendieron ante el pedido de la gobernación a la Justicia para que le ordene a la legisladora de la Cámara baja Soledad Molinuevo que borre sus opiniones de las redes sociales.

Por eso, rápido de reflejos, el mandatario local intentó bajar la tensión que impera y prometió medidas de seguridad importantes para el economista, cuyo entorno anticipó que puede realizar una breve recorrida antes del Foro para saludar a la gente. Podría brindar un pequeño Tour de la Gratitud.

“Se brindará la mayor seguridad para que Milei se pueda mover tranquilamente en la provincia y, por supuesto, respetar si él tiene una agenda personal”, afirmó Jaldo. En esa línea, agregó: “Voy a acompañarlo hasta donde él considere y hasta donde de alguna manera su agenda me lo permita. El presidente siempre es bienvenido a la provincia de Tucumán”.